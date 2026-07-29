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今年NBA休賽季各隊軍備競賽如火如荼，但金州勇士隊的操盤卻異常安靜。美媒《ClutchPoints》近日在社群平台上點出了勇士隊目前的窘境，直指全聯盟其他29支球隊已引進多達80名球員，唯獨勇士至今在引援市場上顆粒無收，尷尬「掛蛋」。而針對先前炒得沸沸揚揚的「詹皇加盟」傳聞，勇士總教練科爾（Steve Kerr）也出面道出了殘酷的現實。《ClutchPoints》在社群動態中與球迷分享了一項驚人數據：「NBA其他球隊都在積極引援，勇士呢？卻顯得有些冷清。其他29支球隊在休賽季總共引進了80名球員，而金州勇士隊至今仍未進行任何引援。」該媒體拋出疑問：無論這是出於極致的耐心，還是經過深思熟慮的策略，勇士顯然採取了與聯盟其他球隊截然不同的做法。但這種「以不變應萬變」的策略，在新賽季開打後真的能奏效嗎？勇士今夏在自由市場上的頭號目標，是最終選擇加盟費城76人隊的超級巨星詹姆斯（LeBron James）。面對錯失詹姆斯後的陣容困境，總教練科爾在接受ESPN訪問時，坦言他從一開始就不認為球隊有機會網羅這位巨星。「我根本不覺得我們真的有機會簽下勒布朗。」科爾坦言：「只是大家都在這麼說而已。儘管當時相關報導鋪天蓋地，但我始終覺得這件事並沒有那麼認真與具體。」許多球迷與球評原本引頸期盼，詹姆斯能在職業生涯的黃昏期，與昔日宿敵柯瑞（Stephen Curry）及格林（Draymond Green）在灣區聯手做最後一搏。然而，詹姆斯最終選擇了看似爭冠機會更大的東區，與甫透過重磅交易網羅布朗（Jaylen Brown）的76人組成豪華陣容。在詹姆斯爭奪戰中落敗後，勇士目前正為了如何提升新賽季陣容競爭力而焦頭爛額，且實質的補強途徑已所剩無幾。雖然球隊預計能在明年某個時間點，迎來從前十字韌帶（ACL）重傷中康復的巴特勒（Jimmy Butler），但外界普遍認為，即使巴特勒健康歸隊，以勇士目前的陣容配置，也很難在競爭激烈的西區與奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺等強權抗衡。