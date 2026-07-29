周曉涵從網路美少女發跡，就讀逢甲大學時為公認的校花，踏入演藝圈後活躍於大小螢幕，有「偶像劇女神」、「台版Jisoo」封號，她近日赴泰國度假，今（29）日在粉專釋出一系列穿三點式泳裝的福利照片，上半身只用一條布裹胸，還有由上往下拍的特殊視角，相當養眼。
周曉涵難得發泳裝照 小小掌鏡人是「他」
曝光的照片，周曉涵中分秀髮散落雙肩，戴太陽眼鏡，上身穿一件金蔥咖啡色的泳衣Bra，下半身以圍裙包住，露出兩條嫩白玉腿，只見她在飯店泳池畔的躺椅上擺POSE，32D、24、35極致體態若隱若現，還有一張是鏡頭俯視的角度，巧露黑影深溝，畫面沁人心脾。
幫周曉涵掌鏡者的疑似是親友小孩，她以滿意的口吻寫下：「不得不說，這小子還蠻有拍照天份，泳池照有好幾張都是他幫拍的，相當不錯！」網友看了照片紛紛誇讚：「人美...所以怎麼拍都美」、「因為他拍的是氣質美女」、「可以幫那麼漂亮的阿姨、姑姑拍照，是多大的榮幸」、「小攝影師太給力了！把妳拍得超美！」
41歲周曉涵有少女美肌 大方公開養肌密技
周曉涵曾經分享維持少女美肌的祕訣，核心在於不碰甜食、炸物和冰品的「飲食三不原則」，還有「極簡保濕與定期肌膚斷食」，即一週濕敷2至3次，上妝前必敷面膜10分鐘，讓底妝澈底服貼、不脫皮，收工後首重澈底洗卸，因為維持毛孔乾淨是好膚質的基礎，有時則會連續一週只擦化妝水，減少瓶瓶罐罐，不給肌膚過多負擔。
周曉涵IG
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曝光的照片，周曉涵中分秀髮散落雙肩，戴太陽眼鏡，上身穿一件金蔥咖啡色的泳衣Bra，下半身以圍裙包住，露出兩條嫩白玉腿，只見她在飯店泳池畔的躺椅上擺POSE，32D、24、35極致體態若隱若現，還有一張是鏡頭俯視的角度，巧露黑影深溝，畫面沁人心脾。
幫周曉涵掌鏡者的疑似是親友小孩，她以滿意的口吻寫下：「不得不說，這小子還蠻有拍照天份，泳池照有好幾張都是他幫拍的，相當不錯！」網友看了照片紛紛誇讚：「人美...所以怎麼拍都美」、「因為他拍的是氣質美女」、「可以幫那麼漂亮的阿姨、姑姑拍照，是多大的榮幸」、「小攝影師太給力了！把妳拍得超美！」
周曉涵曾經分享維持少女美肌的祕訣，核心在於不碰甜食、炸物和冰品的「飲食三不原則」，還有「極簡保濕與定期肌膚斷食」，即一週濕敷2至3次，上妝前必敷面膜10分鐘，讓底妝澈底服貼、不脫皮，收工後首重澈底洗卸，因為維持毛孔乾淨是好膚質的基礎，有時則會連續一週只擦化妝水，減少瓶瓶罐罐，不給肌膚過多負擔。
周曉涵IG