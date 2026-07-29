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「第37屆傳藝金曲獎」將於8月22日在國立傳統藝術中心盛大登場，將由藝人蔡昌憲與鋼琴魔法家、人氣YouTuber「江老師」江宇婷首度攜手主持；下午5點30分登場的「傳藝大道」紅毯，則由「百萬兄弟」陳孟賢、陳昭瑋接下主持棒，四位主持人將以不同風格，今（29日）舉辦典禮和傳藝大道主持人記者會，典禮主持人蔡昌憲、江宇婷，以及「傳藝大道」主持兄弟檔陳孟賢、陳昭瑋首度合體，四人一登場便笑料不斷。首次主持傳藝金曲獎，蔡昌憲笑稱自己是傳藝界「新生」，希望在莊重典禮中加入幽默節奏，讓更多觀眾親近傳統藝術。他透露，得知搭檔是「江老師」後立刻追蹤IG做功課，首次開會就默契十足。「傳藝大道」則由「百萬兄弟」陳孟賢、陳昭瑋首度搭檔。談到典禮出場設計，蔡昌憲笑說，自己一直思考要如何和江老師做出與眾不同的亮相，甚至提議兩人挑戰「老背少」登場；陳孟賢與陳昭瑋聽完立刻不甘示弱，放話兄弟檔可以扮成「蚌殼精」，四人你一言、我一語，還沒正式主持就火藥味十足。眾人笑稱，今年的組合正是「傳藝職人加上綜藝感」，要讓觀眾看見傳統藝術不只有深厚底蘊，也能充滿笑聲與驚喜。巧合的是，現場三位男主持人過去都曾與傳統藝術有所接觸，蔡昌憲、陳孟賢和陳昭瑋還曾以男扮女裝同台演出歌仔戲，陳昭瑋笑說，蔡昌憲與弟弟都是「漂亮路線」，自己則走氣勢派。陳孟賢、陳昭瑋兄弟從小就是歌仔戲迷，尤其喜愛孫翠鳳，兒時看到台上演員吊鋼絲飛天，回家竟真的跑到五金行買童軍繩，試圖復刻戲台上的飛天場面，陳孟賢說自己差點「命喪哥哥手下」，一摔直接臉朝地，差點毀容。陳昭瑋則笑說，兄弟倆小時候太皮，常把家裡當戲台，父母根本管不住，「父母是有名無實。」兩人甚至曾從白天一路看歌仔戲看到晚上11點，被媽媽痛罵，如今卻一路從戲台下的觀眾，走進傳藝金曲獎最高殿堂主持舞台，讓兄弟倆都直呼不可思議。