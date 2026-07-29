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天團BIGBANG將於10月10日、11日來到台北大巨蛋開唱，今（29）日官方宣佈售票細節，票價落在2980元至9480元不等，不過大巨蛋2樓票價也要價8380元、且不一定有花車可以看一事，掀起部分粉絲直言：「也太貴！」為此資深V.I.P（粉絲名）提供轉念方式，只要想這是「GD演唱會+太陽演唱會+大聲演唱會」，一起看三場就會瞬間覺得超划算。BIGBANG今日宣布台北演唱會票價，共分為VIP 1 9430元（VIP 1區為站席）、VIP 2 9380元 、VIP 3 8880元、8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元、身障席3990元、3490元，將分成5階段販售。除了一樓的VIP區之後，二樓以上位置票價從8380元起跳，跟其他演唱會比起來是相當昂貴的票價，卻不確定現場會不會有巡場花車，讓部分粉絲認為有點難負擔，「這沒花車的話也太貴。」為了讓所有粉絲可以不擔心票價，放心出手購買門票，有粉絲教了一個超快速轉念方法，只要把本次BIGBANG合體演唱會當成「GD演唱會+太陽演唱會+大聲演唱會」，不僅一次可以看三個人的演唱會，而且每分鐘只要付給一個成員26塊台幣就可以了，怎麼想都是非常划算！