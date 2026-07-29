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全球股市殺聲震天，南韓股市更是暴跌，從去年漲幅全球第一，現在跌幅也是世界第一。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文就指出，海力士從73100韓元漲到2987000韓元，已經漲了39.86倍，三星從49900漲到374500韓元，也漲了650%，股價大漲在最高點還發行兩倍槓桿ETF，這有如少年飆車，又給他們餵食迷幻藥般，非出事不可。謝金河表示，全球股市就殺聲震天，有的說是中國可以自製DUV，其實這個故事很像去年2月川普剛剛入主白宮，梁文峰的Deepseek效應。也有一說是輝達馳援Open Ai的資金槓桿操作，但衝擊最大的是南韓股市，昨日就大跌逾10%。他更透露，南韓的MBC電視台一組人到公司採訪他，發現他是最早對南韓發行單一個股，雙倍槓桿最早提出示警的人。他們問為什麼認定會出大事？謝金河說，海力士，三星漲幅已經很驚人，海力士從73100韓元漲到2987000韓元，已經漲了39.86倍。三星從49900漲到374500韓元，也漲了650%，股價大漲在最高點發行兩倍槓桿ETF，這有如少年飆車，又給他們餵食迷幻藥般，非出事不可！謝金河進一步指出，今年HBM大好，海力士，三星穩步上揚，但自從兩倍槓桿上路，三星，海力士不是大跌，就是大漲，這是每日再平衡機制在牽動股價，形成漲時更漲，跌時更跌的更大波幅。南韓的年輕人已習慣賺快錢，沒有兩倍槓桿的時候，他們已經把所有家當全都All-In，海力士，三星股價已經漲了一整年，大家忘記了股市也是會下跌的！這回南韓有120萬個戶頭的投資人被追繳保證金，有35萬人被斷頭。更奇怪的是，南韓股市從去年到今年，都是全球漲幅最大的市場，結果居然有76.3%的投資人今年賠錢。昨日南韓股市下跌10.84%，今年從最高點9385.87跌到5992.91，今年下跌36.14%，南韓股市去年漲幅全球第一，這次下跌也是世界第一。南韓16檔雙倍槓桿ETF，大家比較不熟悉，不過，有4個標的會是領先指標，香港的南方二海力士昨日又跌30.24%，南方二三星跌26.73% ，昨晚美股開市三倍槓桿的SOXL，KORU都一度大跌20%，SOXL從302美元跌至104.04美元，KORU從1279美元殺下來，盤中最低剩13.51美元，這些三倍槓桿的投資人很多早已斷頭出局。謝金河強調，南韓股市已成世界的焦點，全球投資人早上8點一定要先看看南韓股市怎麼開盤？接下來要看南韓股市穩下來，大家才能喘一口氣！