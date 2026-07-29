饗賓餐旅集團旗下有多個知名的buffet品牌，包含旭集、饗饗、饗A Joy等，去（2025）年7月新創「URBAN PARADISE」，主打「餐酒式的Buffet」，如今饗賓集團宣告，「URBAN PARADISE」終於又要有第二家分店，確定進駐Big City遠東巨城購物中心，最快開幕日期可能在下個月（8月），並將佔地430坪，比台北首家店還要大。
「URBAN PARADISE」的第二家店將進駐Big City遠東巨城購物中心的6樓，該品牌定位為「餐酒式的Buffet」，匯聚美墨、歐陸、日式、東南亞到台式街頭等多樣美食，九大主題匯聚兩百多道料理，並有高達10幾款的酒品，是此品牌的一大特色。
「URBAN PARADISE」餐價最低每人1090元起+10% 必吃菜色先看
以「URBAN PARADISE」台北店來看餐價，最低為下午餐，每人1090元+10%、最貴為假日晚餐2090元+10%，依照饗賓集團經營模式，新竹巨城店應比照此餐價。「URBAN PARADISE」與旭集、饗饗兩品牌一樣提供松雪蟹腳、螃蟹、炸蝦、香魚、干貝、牛排、羊排等人氣菜色，另外推出許多「下酒」的好料理，標榜更重口味一些，像坊間常見的爐烤牛排，這裡進階成「煙燻熟成牛腹牛排」，還有越式炸蟹肉、墨式辣子蝦、南方炸雞等。
🟡「URBAN PARADISE」餐價一覽
▪️午餐：平日1490 元、假日1790元
▪️下午餐：平日1090元、假日1490 元
▪️晚餐：平日1790元、假日2090元
以上皆需另加一成服務費
島語開設第四家分店於台中 大量使用在地食材推新菜
有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，全台第4家分店台中店日前也進駐漢神洲際購物中心，規劃300個座位，並首次規劃出戶外露臺「森之島」，漢來美食表示，該區可媲美泰國半島酒店戶外花園用餐區的空間設計，期望之後也可作為小型宴客、私人聚會及證婚儀式使用。
大量使用在地食材 新社香菇、大甲芋頭、台中花雕酒都入菜
而台中店特別推出多道結合在地食材的特色料理，包括加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、選用新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、採用大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」、結合台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」等。
更有以日式醃漬手法呈現的「法國海螺」、融合義大利餃概念的「義式松露奶香蝦餃」、以台中龍眼乾入味的「龍眼乾肝醬」、融入南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」，以及選用嘉義鹿草農會秋葵的旬味料理等。島語餐價每人最低下午餐1490元+10%、最高為假日晚餐2090元+10%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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「URBAN PARADISE」餐價最低每人1090元起+10% 必吃菜色先看
以「URBAN PARADISE」台北店來看餐價，最低為下午餐，每人1090元+10%、最貴為假日晚餐2090元+10%，依照饗賓集團經營模式，新竹巨城店應比照此餐價。「URBAN PARADISE」與旭集、饗饗兩品牌一樣提供松雪蟹腳、螃蟹、炸蝦、香魚、干貝、牛排、羊排等人氣菜色，另外推出許多「下酒」的好料理，標榜更重口味一些，像坊間常見的爐烤牛排，這裡進階成「煙燻熟成牛腹牛排」，還有越式炸蟹肉、墨式辣子蝦、南方炸雞等。
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▪️午餐：平日1490 元、假日1790元
▪️下午餐：平日1090元、假日1490 元
▪️晚餐：平日1790元、假日2090元
以上皆需另加一成服務費
島語開設第四家分店於台中 大量使用在地食材推新菜
有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，全台第4家分店台中店日前也進駐漢神洲際購物中心，規劃300個座位，並首次規劃出戶外露臺「森之島」，漢來美食表示，該區可媲美泰國半島酒店戶外花園用餐區的空間設計，期望之後也可作為小型宴客、私人聚會及證婚儀式使用。
大量使用在地食材 新社香菇、大甲芋頭、台中花雕酒都入菜
而台中店特別推出多道結合在地食材的特色料理，包括加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、選用新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、採用大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」、結合台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」等。
更有以日式醃漬手法呈現的「法國海螺」、融合義大利餃概念的「義式松露奶香蝦餃」、以台中龍眼乾入味的「龍眼乾肝醬」、融入南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」，以及選用嘉義鹿草農會秋葵的旬味料理等。島語餐價每人最低下午餐1490元+10%、最高為假日晚餐2090元+10%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！