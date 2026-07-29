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國民黨新媒體部前主任韋淳祐日前發布反毒油前導影片，因使用AI生成總統賴清德聲音遭到刑事局上門關切，台北市長蔣萬安昨承認拜託韋製作宣傳影片，更說「有事衝我來」。綠委李坤城今（29）日在內政委員會當眾向刑事局長邱紹洲告發，直呼他承認自己教唆製作影片，邱則表示，會配合檢察官指示辦理。李坤城質詢時說，今天的專案報告事先射箭後畫靶，報告題目認為警方執法不公、不中立。內政部長劉世芳則說，今天的題目兩天前才被告知，但尊重立法院，台灣是民主法治的國家，警察扮演的工作很重要，警察是人民保母，對於非法案件有按照警察職權行使法或是按照一般行政程序，都依法處理，包括基層警員，查查案件SOP在養成過程中交代很清楚，「我全力支持警察依法辦案」。李坤城隨後指出，蔣萬安昨坦承自己找國民黨前主席朱立倫，拜託韋淳祐的團隊協助宣傳，「蔣萬安承認自己教唆人家犯罪」，他要在這邊舉發，要求警方調查、約談蔣萬安，因為蔣已經承認教唆韋淳祐做影片，現在幕後的藏鏡人出來，刑大要動起來，蔣萬安已經承認，難道不應該了解？刑事局長邱紹洲則說，已經報請北檢指揮，「我們會配合檢察官指示辦理」。