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立法院日前針對行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例》草案，以及在野黨提出的相關版本，進行初審，但因朝野立委無法達成共識，全案保留送黨團協商。對此，總統暨民進黨主席賴清德今（29）日表示，台灣無人載具產業，以「非紅供應鏈」及「軍民兩用」為核心，呼籲立法院朝野黨團，回到維護國家安全的立場，共同支持行政院提出的版本，加快建構台灣不對稱作戰能力，持續厚植國防自主能量。民進黨下午舉行中常會，賴清德表示，行政院提出無人載具特別條例，不只是採購國防無人載具，更是著眼於台灣未來整體防衛能力的建構，大家可以從近幾年的國際區域戰事來看，無人載具在軍事上的運用，已經從輔助工具躍升為「不對稱戰力」的核心裝備，徹底改變現在戰爭面貌。賴清德指出，台灣無人載具產業，以「非紅供應鏈」及「軍民兩用」為核心，不僅擁有世界級製造能力，整體產值也正邁入快速成長階段，美國在2026年「國防授權法案」中，正式納入台美無人系統聯合計畫，支持台美合作推動無人機研發、生產，建立「非紅」乾淨供應鏈。賴清德說，行政院提出透過特別預算，加速國軍建軍備戰，厚植國防自主能量，提升整體防衛韌性，同時帶動國內無人載具產業發展，讓國防安全與產業發展相互帶動，這才是符合國家長遠利益的做法；他說，面對地緣政治局勢變化與現代戰爭型態演進，國家安全不能等待，建軍備戰更不能延宕，「因為唯有國家安全，才有人民安心；唯有和平穩定，才有台灣的永續發展」。賴清德呼籲立法院朝野黨團，回到維護國家安全的立場，共同支持行政院提出的版本，加快建構台灣不對稱作戰能力，持續厚植國防自主能量，讓國家更安全，人民更安心。