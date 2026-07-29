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日本熊本縣昨天下午發生震度7的強烈地震，導致大規模房屋倒塌與山崩，同樣位於九州的宮崎縣也傳出部分災情，熱門旅遊景點高千穗峽熱門划船區也出現落石，緊急關閉區域。根據宮崎日日新聞報導，受到熊本地震影響，宮崎縣內28日也傳出多起災情，包括地方政府單位建築也出現受損，山區落石以及道路封閉，各地災情陸續湧現。宮崎縣內的椎葉村、延岡市與西都市觀測到震度5弱。其中，椎葉村公所在地震發生時，廳舍發出巨響並劇烈搖晃；公所內牆壁出現裂痕，灑水系統管線脫落。椎葉村、諸塚村、高千穂町及日之影町等地，皆因落石引發道路封閉。根據宮崎縣日向土木事務所指出，位於椎葉村的縣道「上椎葉湯前線」，出現高、寬各約1公尺的落石，一度暫時封閉；高千穂町也有道路則遭高、寬各約3公尺的巨石堵塞道路。此外，眾多遊客觀光的熱門景點高千穂町「高千穂峽」，在距離划船區下游約500公尺處發生落石。町觀光協會與町公所人員緊急疏散遊客，並將周邊區域列為禁入管制區。NHK報導提到，高千穗町觀光協會今日表示，高千穗峽的遊船租賃服務將關閉至31日，這項決定主要是因日本氣象廳警告，未來2至3天內可能出現大規模地震，協會強調，雖然28日地震期間遊船出租區沒有發生落石情形，但下游區域確實有落石。