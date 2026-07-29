我是廣告 請繼續往下閱讀

辛辛那提紅人原本靠重播挑戰成功，取消克里夫蘭守護者的1分，沒想到下一球反而付出更慘痛代價。守護者一壘手曼扎爾多（Kyle Manzardo）在觸身球改判後，立即轟出生涯首支滿貫全壘打，將原本只得1分的局面直接擴大成4分，最終守護者以6：5險勝紅人，終止近期5連敗。首局守護者靠失誤與保送攻占滿壘，曼扎爾多面對火球新秀伯恩斯（Chase Burns），一度被判觸身球擠回第1分。紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）提出挑戰後，重播顯示球未碰到身體，而是擦過球棒握把附近，判決因此推翻，比賽回到滿壘、兩好球。紅人原以為成功取消失分，沒想到曼扎爾多下一球直接把球轟向右外野，一棒清空壘包。這發滿貫砲是他大聯盟生涯第1支，也讓守護者瞬間取得4：0領先。曼扎爾多賽後笑稱，自己原本差一點就沒有機會揮出那一棒。這次挑戰也成為全場最戲劇性的轉折。若維持原判，守護者只能靠觸身球拿到1分；改判後打席繼續，反而多進帳3分。對紅人而言，挑戰程序本身沒有錯，卻碰上曼扎爾多用最殘酷的方式回應。紅人並未就此放棄，第4局一口氣攻下5分，將4分落後反轉成5：4領先。守護者隨後追平比數，第8局再靠羅奇歐（Brayan Rocchio）的強迫取分攻下超前分，最終守住6：5勝果。