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爭議條文卡關！「少子化大禮包」明年元旦上路生變數

育嬰留停適用年齡 政府堅持維持6歲

《就保法》津貼項目分歧 僅少數條文順利通過

總統賴清德今年5月拍板「少子化大禮包」，一口氣祭出18項措施，預計最快可以在2027年元旦上路。然而，涉及多項核心措施的《性別平等工作法》、《就業保險法》，在立法院衛環委員會歷經兩次審查後，對「育兒減少工時」、「育嬰留職停薪適用年齡」等爭議條文仍難獲共識。最終多數條文決議保留並送政黨協商，恐無法趕在本會期完成三讀。按照立法院慣例，下半年會期往往會聚焦在預算審查，難以安排法條審議，因此若錯過本會期最後一天，也就是8月31日的話，恐怕今年就較難三讀通過，進而導致「少子化大禮包」無法在明年元旦如期上路。對此，勞動部長洪申翰說，並沒有覺得很不順利，因為立委版本非常多，勞動部一直都有跟立委溝通如何收斂法案，認為明確有進展，接下來是會持續跟委員找到共識，不認為會有跳票問題，還是有信心明年元旦上路。今日會議已是第二次逐條審查，但仍有130案草案版本尚未收斂。上午針對《性工法》討論部分，勞動部與立委在陪產假、產檢假、育兒減少工時、育嬰留職停薪適用年齡各執己見。關於育嬰留停的適用年齡門檻，行政院版本擬從現行「未滿 3 歲」放寬至「未滿 6 歲」。但多位立委主張應進一步擴大至 8 歲甚至 12 歲，主因是國小低年級學童仍處於「幼小銜接」期且課業多為半天，家長照顧需求依然顯著。但勞動部仍堅持維持6歲標準，認為若提高適用年齡門檻，適用人數則倍增，尤其對於中小型企業的人力配置將會出現過分負擔；最終勞動部與立委版本無法達成共識，保留送政黨協商。另外，針對育兒減少工時部分，立委提案針對撫育 12 歲以下子女的受僱者，應賦予其每日減少 1 小時工時或調整工時的權利，而且必須要入法才可以確保勞工「看得到也吃得到」，同時也要納入遠距辦公的選項。但勞動部同樣反對，認為台灣多數企業是中小企業，若直接修入法，將可能進一步影響到職場管理及公平性，認為比較適合的作法是採取兩階段獎勵計畫，透過政府編列預算，補貼減少工時薪資，並讓企業把育兒減少工時納入ESG評分，雙方分歧之下，還是決議送政黨協商。《就保法》方面，針對「育兒留職停薪」請領條件規定的《就保法》第10條、第11條、第19條等規定，包括是否增訂親子假津貼、家庭照顧假津貼、親子教育假津貼等項目有不同意見。政府尤其堅持，社會保險及社會福利不應該混為一談；最終僅通過第20條、第25條，縮短辦理求職登記後第8日起失業給付、公立就業服務機構登記起7日內推介就業或安排職訓。