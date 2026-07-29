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專班畢業前選優秀學子 給獎學金、甄選進入台電工作

隨著科技發展，無人機已成國家戰略重要產業。台電近年亦橫跨發電、輸電與配電系統積極導入無人機技術，確保供電穩定。台電為提前布局相關專業人才，與台中市立大甲工業高級中等學校開辦產學合作專班，首度導入無人機應用課程，台電每學期會依學業成績提供前10名優秀學子各6,000元獎助學金，畢業前將甄選10名優秀學生，錄取並通過養成訓練後可成為台電正式員工。台電與大甲高工今（29）日舉行產學合作簽約典禮，由台電副總經理蔡志孟與大甲高工校長楊仁聖共同簽署。此次台電與大甲高工合作，規劃2027學年度起於電機科成立「台電關鍵基礎人力培育專案班」，結合大甲高工專業電機課程與該校新設立之「台中市無人機科技教育學習中心」前瞻優勢，培育同時具備無人機應用與機電專業的人才。台電近年橫跨發電、輸電與配電系統積極導入無人機技術，與台電第一線人員共同確保國家供電穩定。面對山區、高空或地形複雜的險峻環境，無人機可輔助台電人員巡視電力設備、查找線路事故點，降低人員作業風險；遇風災、豪雨造成線路設備受損時，亦可利用無人機即時回傳現場情況，協助台電人員制定搶修策略，加速災後復電作業。台電亦於各電廠導入室內型無人機進行鍋爐巡檢，結合AI及大數據分析，協助電廠在人員不易到達的位置，快速且精準找出鍋爐爐管不易察覺的裂紋及腐蝕等瑕疵與潛在風險，進行全方位檢測，有效提升搶修與大修效率，確保發電機組處於最佳狀態。台電說明，本專班畢業生未來參加台電產學合作甄試時，學生需完成台電指定修習課程並達一定分數，另需取得「無人機遙控課程初級能力合格證書」；為鼓勵專班學生積極學習，台電每學期會依學業成績提供前10名優秀學子各6,000元獎助學金。本專班畢業前，將甄選10名優秀學生，錄取並通過養成訓練後可成為台電正式員工，提供青年就業機會，也為台電持續充實關鍵技術電力專業人才。