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▲嶺東科大視覺傳達設計系《鳥事備忘錄》作品，榮獲2026德國紅點品牌與傳達設計大獎.（圖／嶺東科大提供） (1359.98 kb)

▲嶺東科大數位媒體設計系作品《寂靜沉輪》，在App類別獲得紅點獎.（圖／嶺東科大提供）

2026年德國紅點設計獎得獎名單揭曉，嶺東科技大學大放異彩，共計有15件優秀作品獲獎，囊括「紅點設計概念獎」與「紅點品牌與傳達設計大獎」兩大重量級獎項，作品涵蓋時尚、品牌、插畫、出版印刷、包裝及數位應用多元領域，展現學校跨域整合的堅強實力，再次擦亮「設計強校」金字招牌。嶺東科大服飾設計3名學生，分別以作品勇奪紅點設計概念獎，名單與作品分述如下：汪俞辰作品《尷尬又怎樣》，靈感從童年尿床經驗出發，結合全成型立體針織、高彩度色彩與趣味插畫，將尷尬與脆弱轉化為自我接納的力量。其次是林倢羽作品《失序世代》，聚焦青年世代對自我認同與社會框架的反思，運用粗獷針織、異材質拼接與回收鈕扣，展現不被定義的街頭精神。另陳依亭的作品《骨建築》，自人體骨骼與建築結構汲取靈感，以立體剪裁與結構拼接詮釋支撐、平衡與力量，完美呈現服裝結構美學。嶺東科大視覺傳達設計在2026紅點品牌與傳達設計大獎中表現亮眼，一舉拿下11件大獎，類別涵蓋品牌設計、插畫、出版與印刷媒體及包裝設計。獲獎作品包含《誠實鈕扣行》、《對時曆》、《15 WARNING LINES》、《防螫計畫》、《鳥事備忘錄》、《藏》、《木本屋》、《中正路走幾遍》、《輕刺計畫》、《山圖所》及《D.D Infuse》，從文化創意、社會議題到品牌策略，展現學生以設計連結社會的實力。此外，數位媒體設計系作品《寂靜沉輪》則在競爭激烈的App類別中獲得紅點獎肯定，展現數位互動設計領域的創新動能。嶺東科大副校長兼設計時尚學院院長王兆華表示，紅點設計獎為全球設計領域的重要指標，此次15件作品獲獎，不僅是學生創意與專業實力的展現，更是學院長期深耕跨域教學、國際學習與實作培育的豐碩成果。面對AI與數位科技快速發展，設計人才更需具備跨域整合、精準溝通與解決問題的能力。期盼學生持續以原創設計回應時代變遷、以共情思維鏈結世界，讓臺灣設計能量在國際舞台持續發光。