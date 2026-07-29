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韓國股市今（29）日盤中再度大跌，今年第9次觸發熔斷機制，也是連續兩個交易日熔斷，韓股近期劇烈的上沖下洗也引發政壇震盪，在野黨國民力量重砲轟擊李在明政府無能應對股市，要求青瓦台政策室長金容範立即下台，並主張檢調應全面介入調查當初「草率引進單一個股槓桿ETF」的政策決策過程。根據《韓聯社》報導，國民力量院內代表鄭點植今日於社群媒體上發文痛批，「在李在明政府上台前，韓國股市何時出現過如此頻繁觸發熔斷與暫停交易的『雲霄飛車』行情？」鄭點植點名抨擊金容範室長，認為其身為國家經濟舵手，對如今股市與經濟陷入混亂負有不可推卸的重責，「至今卻仍忙於推卸責任而非反省」。鄭點植向李在明喊話，要求其「立即解職無能且不負責任的金容範，並全面重組經濟團隊」，同時呼籲政府就政策失誤向因股災蒙受巨大損失的國民公開道歉。國民力量首席發言人朴忠權也表示，在全球市場中，唯獨韓國股市出現這種極端劇烈起伏、甚至瀕臨崩潰的怪異現象，「這完全是政府不負責任政策所造成的明顯人禍」。他批評政府先前草率推出高風險槓桿衍生性商品，推波助瀾助長投機風氣，將資本市場演變成「賭場」。朴忠權強調，「當初把股價上漲當成政績宣傳，如今市場遭遇慘案卻置之不理，這是在國民的心口上撒鹽。金室長必須立刻辭職，司法單位也必須對槓桿 ETF 的引進過程展開徹查」。其他國民力量人士也群起附和，指出暫停交易與熔斷已成韓股日常，許多散戶投資人在一夜之間血本無歸，政府必須為政策失敗付起責任。目前隨李在明出訪巴西的金容範，則表示政府正在密切監控市場狀況，將此輪暴跌定性為市場尋找均衡點的再評估過程，認為目前還不到政府出手干預的時候，並稱不能把所有問題都歸結為槓桿ETF，但這番說法也掀起許多韓國投資人的怒火。隨著韓股震盪加劇與散戶損失擴大，韓國政壇針對金融監管政策與槓桿ETF商品的爭議正迅速升溫，李在明政府面臨的問責壓力也將進一步提高。