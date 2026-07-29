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邱垂正證實28日下午接獲案件 將循兩岸共打機制了解

國民黨立委謝龍介今（29）日在立法院質詢時指出，傳出有位民進黨中央高級幹部的親屬在赴中國大陸後失蹤。對此，陸委會主委邱垂正證實，28日下午獲報該案件，將會積極協助處理。邱垂正今日列席立法院全體委員會議，就「國人赴陸失聯情況及政府因應作為」進行專題報告並備質詢；海基會秘書長羅文嘉、內政部長劉世芳、警政署長張榮興等也列席。謝龍介質詢時說，在台南民間傳得風風雨雨，有一位民進黨高級幹部親屬赴陸後失蹤，有傳言說是刑事犯罪，更有說是統戰後被收押，還有說旅遊後失聯，還有人稱已被關在深圳羅湖監獄。邱垂正回應謝龍介，若有案件可以交給陸委會了解。謝龍介則說已經發文給陸委會，「貴黨的高級幹部那是很高級耶，中央的高級幹部耶，他的親屬耶」。邱垂正則先向台下幕僚了解狀況後表示，會循兩岸共打機制詢問對岸相關狀況。邱垂正也說，如果謝龍介與當事人熟識，是否可讓陸委會同仁前往家庭關懷訪視，掌握更多的資訊，進一步來幫忙。謝龍介回，「你們比我更認識他，你現在說要去家庭訪視，貴黨的高級幹部，你聽不懂喔？」隨後，有幕僚上前向邱垂正進行說明，邱垂正馬上表示，他們是昨天下午才接到案件的，他們會積極來協助這個案子。謝龍介要求，希望陸委會盡速將此案答覆他，邱垂正則說，「這是我們的職責所在」。