日本熊本縣昨（28）日發生強震，造成多處建築、道路及橋梁受損，民眾也Po出熊本好市多賣場內高聳貨架劇烈搖晃，大量商品接連掉落，在嘉島町的永旺夢樂城則在地震後發生爆炸。如果強震來襲時人正在賣場，究竟該跑，還是留在原地躲避？消防安全顧問彭茂凱接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，地震搖晃期間的基本原則仍是「就地躲避、減少移動、保護頭頸」，千萬不要一邊搖晃、一邊衝向出口。
地震正在搖別急著逃
彭茂凱表示，多數地震的強烈搖晃時間大約只有十幾秒至數十秒，民眾若身處商場高樓層，幾乎不可能在搖晃結束前逃到戶外，此時急著奔跑，不但可能因地面劇烈晃動而跌倒，也可能被貨架商品、天花板、燈具或招牌砸中。彭茂凱指出地震當下原則上永遠都是就地躲避，蹲低身體、降低重心，並以雙手保護頭部及頸部，不要進行長距離移動，也不要搭乘電梯、手扶梯或擠向出口。
在賣場最佳躲避處「淨空牆面、柱子旁」
大型賣場不像辦公室或教室，未必能立刻找到桌子躲避，周圍還可能布滿高聳貨架，彭茂凱建議儘可能遠離大型貨架、玻璃櫥窗、落地窗及懸掛式物品，尋找附近掉落物較少的位置。較理想的避難地點包括沒有堆放商品的柱子旁，以及遠離玻璃、上方沒有招牌或燈具的「淨空牆面」。
枕頭、背包能不能護頭？有幫助但別跑去拿
熊本強震後，網路也流傳商場人員拿出枕頭，讓顧客遮住頭部避難。彭茂凱表示，如果身旁剛好有枕頭、背包、外套、棉被或購物籃，順手拿來保護頭頸，確實可以降低小型掉落物直接撞擊的傷害。但他提醒，民眾不應為了尋找防護用品，在劇烈搖晃期間穿越賣場。
搖晃停止別繼續逛！賣場看似正常仍可能有危險
強震停止後，即使商場外觀看起來沒有明顯異狀，也不代表已經安全，彭茂凱指出，大型商場必須確認建築結構、天花板、貨架、電力、瓦斯、消防設備及管線是否受損，完整檢查需要一定時間。民眾應聽從工作人員廣播及疏散指示，有秩序地走安全梯離開，不要立刻恢復購物，也不要為了拍攝災害畫面停留現場。
若看到柱子、橫樑嚴重龜裂或鋼筋外露，牆面出現明顯X形、V形裂痕，地板傾斜、隆起，或聞到瓦斯及不明刺激性氣味，都代表現場可能存在立即危險，應儘速撤離。
商場地震避難5步驟
1.搖晃時不要往出口跑：立即蹲低、降低重心，減少移動。
2.遠離貨架及玻璃：避開高聳貨架、櫥窗、燈具、招牌及懸掛物。
3.尋找淨空位置：就近躲在無堆放物品的柱子旁，或遠離窗戶的淨空牆面。
4.保護頭頸：雙手抱頭，身旁若有背包、外套或枕頭，可順手遮護，但不要冒險跑去拿。
5.搖晃停止後撤離：依指示走安全梯離開，不搭電梯，也不要在未完成安全檢查前繼續逛街。
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彭茂凱表示，多數地震的強烈搖晃時間大約只有十幾秒至數十秒，民眾若身處商場高樓層，幾乎不可能在搖晃結束前逃到戶外，此時急著奔跑，不但可能因地面劇烈晃動而跌倒，也可能被貨架商品、天花板、燈具或招牌砸中。彭茂凱指出地震當下原則上永遠都是就地躲避，蹲低身體、降低重心，並以雙手保護頭部及頸部，不要進行長距離移動，也不要搭乘電梯、手扶梯或擠向出口。
大型賣場不像辦公室或教室，未必能立刻找到桌子躲避，周圍還可能布滿高聳貨架，彭茂凱建議儘可能遠離大型貨架、玻璃櫥窗、落地窗及懸掛式物品，尋找附近掉落物較少的位置。較理想的避難地點包括沒有堆放商品的柱子旁，以及遠離玻璃、上方沒有招牌或燈具的「淨空牆面」。
枕頭、背包能不能護頭？有幫助但別跑去拿
熊本強震後，網路也流傳商場人員拿出枕頭，讓顧客遮住頭部避難。彭茂凱表示，如果身旁剛好有枕頭、背包、外套、棉被或購物籃，順手拿來保護頭頸，確實可以降低小型掉落物直接撞擊的傷害。但他提醒，民眾不應為了尋找防護用品，在劇烈搖晃期間穿越賣場。
搖晃停止別繼續逛！賣場看似正常仍可能有危險
強震停止後，即使商場外觀看起來沒有明顯異狀，也不代表已經安全，彭茂凱指出，大型商場必須確認建築結構、天花板、貨架、電力、瓦斯、消防設備及管線是否受損，完整檢查需要一定時間。民眾應聽從工作人員廣播及疏散指示，有秩序地走安全梯離開，不要立刻恢復購物，也不要為了拍攝災害畫面停留現場。
若看到柱子、橫樑嚴重龜裂或鋼筋外露，牆面出現明顯X形、V形裂痕，地板傾斜、隆起，或聞到瓦斯及不明刺激性氣味，都代表現場可能存在立即危險，應儘速撤離。
1.搖晃時不要往出口跑：立即蹲低、降低重心，減少移動。
2.遠離貨架及玻璃：避開高聳貨架、櫥窗、燈具、招牌及懸掛物。
3.尋找淨空位置：就近躲在無堆放物品的柱子旁，或遠離窗戶的淨空牆面。
4.保護頭頸：雙手抱頭，身旁若有背包、外套或枕頭，可順手遮護，但不要冒險跑去拿。
5.搖晃停止後撤離：依指示走安全梯離開，不搭電梯，也不要在未完成安全檢查前繼續逛街。