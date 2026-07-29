遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷：經典版》今（29）日正式開服，許多冒險家都特地請好假在家要打怪衝等，回憶童年時光。而在前期開荒時刻，許多玩家會遇到的問題就是水錢不足、打怪效率很低。對此，就有高手建議，前期千萬別忘記「月妙組隊任務」，升等效率甚至比獨自打怪還要快。
《新楓之谷：經典版》前期衝等秘訣！月妙組隊任務必玩
《新楓之谷：經典版》今（29）日一開服之後，大量玩家湧入楓之島，彷彿回到20多年前那個美好的暑假，許多玩家也希望在第一波衝高等級，晉升高手玩家之列。當玩家離開楓之島之後，很多人選擇在野外獵場打怪升等，但其實有一個很容易被遺忘的新手組隊任務，才是經典版前期最好的練等選擇。
當玩家解完轉職任務之後，任務欄會跳出「月妙的年糕」任務，這就是「月妙組隊任務」，只要前往弓箭手村的邱比特公園找到NPC達爾利，湊滿3名以上成員就可以進入。
「月妙組隊任務」任務流程也很簡單，進入組隊任務之後，玩家會被傳送到一張地圖，地圖最下方會找出一堆草，用普通攻擊敲打即可打出各種顏色的種子。
隨後跑到上方平台按照顏色種下，依序為：
左上平台：藍色
左中平台：黃色
左下平台：黃褐色
右上平台：綠色
右中平台：紫色
右下平台：淺紫色
等到六朵花都種出來之後，中間會出現一隻月妙，開始搗年糕，這時候周圍也會開始出現怪物，玩家必須保護月妙，直到牠製作完10個元宵。等到10個元宵都做好之後，玩家們可以跑到右下找NPC興兒回報，但記得隊員要將身上的年糕通通交給隊長，才能完成任務。
這樣一場組隊任務下來，熟練的話大約5分鐘就可以獲得1600經驗值，還不用耗費太多水錢，且打完幾場之後還能獲得頭部裝備「頭頂上的一個年糕」，因此建議這個組隊任務最好一路打到20等，才是《新楓之谷：經典版》前期升等最快的途徑。
速刷階段不建議進刷怪關！累積20個任務道具換帽子
獲得經驗值1600之後，還可以跟NPC交談進入刷怪關卡，裡面有肥肥可以狩獵，但前期不建議進入，直接出去再打一場拿1600經驗值升等比較快。隨後是當你已經練到20等左右，還可以找一團專門打年糕，不兌換經驗，只要累積20個月妙的年糕，就可以跟達爾利兌換「頭頂上的一個年糕」帽子，有加50HP的作用，但不能交換，對於前期缺血量的職業來說不無小補。
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《新楓之谷：經典版》今（29）日一開服之後，大量玩家湧入楓之島，彷彿回到20多年前那個美好的暑假，許多玩家也希望在第一波衝高等級，晉升高手玩家之列。當玩家離開楓之島之後，很多人選擇在野外獵場打怪升等，但其實有一個很容易被遺忘的新手組隊任務，才是經典版前期最好的練等選擇。
左上平台：藍色
左中平台：黃色
左下平台：黃褐色
右中平台：紫色
右下平台：淺紫色
速刷階段不建議進刷怪關！累積20個任務道具換帽子
獲得經驗值1600之後，還可以跟NPC交談進入刷怪關卡，裡面有肥肥可以狩獵，但前期不建議進入，直接出去再打一場拿1600經驗值升等比較快。隨後是當你已經練到20等左右，還可以找一團專門打年糕，不兌換經驗，只要累積20個月妙的年糕，就可以跟達爾利兌換「頭頂上的一個年糕」帽子，有加50HP的作用，但不能交換，對於前期缺血量的職業來說不無小補。