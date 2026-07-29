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▲王楚然（左）劇中幫張凌赫擋下棍棒攻擊。（圖／翻攝自微博）

張凌赫、王楚然主演的陸劇《這一秒過火》熱播中，雖然評價不如預期，但許多橋段仍掀起討論，今（29）日一條「任素素懷孕」的關鍵字登上微博熱搜，任素素是王楚然在劇中的名字，但因為和女星任素汐的名字很像，才會讓人誤會。而劇中王楚然懷了張凌赫的孩子，卻因為誤會而分開，再次見面孩子已經6歲，張凌赫不知道自己已是現成的爹。「任素素懷孕」登上微博熱搜，因為很多人誤以為是女星任素汐，紛紛留言「眼睛真的可以不要」、「嚇死了，還以為進度這麼快」，但其實任素素是王楚然在《這一秒過火》中的角色名，劇中她和張凌赫飾演的慕容清嶧發生關係，懷有身孕，但張凌赫卻誤以為是她害死大哥，和她決裂，還親手燒毀了兩人的愛巢。此時張凌赫被尋仇，王楚然不顧自己有孕，衝進棍棒之中替他擋下攻擊，導致左耳聽不見，也因不願拖累張凌赫，選擇獨自離去，並欺騙他孩子是別人的，6年後2人再度相遇，兒子「樂安」已經長大，張凌赫渾然不知自己已經是爸了。