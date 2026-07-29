我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈靜雯發文悼念資深化妝師陳聆薇，坦言哭了一整晚，字句流露深深不捨。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲蘇慧倫（右）也發文回憶薇姐（左），在IG上懷念與她的點點滴滴：「有妳在的時候，總是讓人特別安心」。（圖／翻攝自IG @tarcy.susu）

資深化妝師陳聆薇曾替江蕙、張惠妹、蔡健雅、孫燕姿、戴佩妮、張韶涵等眾多天后打造經典妝容，是明星御用化妝師，今（29）日傳出她於27日病逝，享年56歲，消息曝光後震驚演藝圈，不少藝人紛紛發文悼念。賈靜雯今（29）日也在IG限時動態悲痛發聲，坦言自己哭了一整晚，並感性告白：「妳的雙手打造了我的幸福。」賈靜雯在限時動態以黑底白字寫下長文，字句充滿不捨，「太難受了跟震驚了……妳真的讓我有深深的遺憾，最後沒有好好道別……大牌。」她坦言自己哭了一整晚，並向陳聆薇喊話：「我要告訴妳，沒有了病痛折磨，妳回到天家，回到主的懷抱。」賈靜雯也深情表示，自己會永遠記得陳聆薇的眼神與雙手，「妳的雙手打造了我的幸福，好好安息，我心中永遠的大牌薇。」短短幾句話，道盡多年合作情誼，令人鼻酸。據了解，陳聆薇生前相當低調，生病後更交代親友不要對外透露病情，因此不少演藝圈人士直到噩耗傳出才得知消息，震驚之餘也紛紛發文悼念。曾與她合作多年的林心如在社群寫下「小薇姐一路好走」，並附上4個雙手合十符號，表達追思之情。蘇慧倫則感性寫道：「謝謝薇姐，有妳在的時候，總是讓人特別安心。」她回憶，陳聆薇對每一個妝感細節都相當堅持，專業又細膩，當自己狀況不好時，對方總會安慰她：「妳很美，沒問題的。」最後更不捨表示，希望陳聆薇在另一個世界一切都很美好，「謝謝妳曾經陪伴我那麼多重要的時刻，會一直記得妳溫暖可愛的笑容。」