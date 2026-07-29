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近期政治動作頻頻的台北市長蔣萬安，在國民黨725凱道反癌油活動後，再度拋出「倒閣」議題，引發政壇高度關注。國民黨立委葉元之隨即表態支持，甚至喊話自己不畏重新選舉，認為藍營整體勝算很高。不過，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元狠酸，葉元之的說法根本是違心之論，若真的重新改選，「他要當選的機率低多了」。葉元之近日在節目《誰來早餐》談及倒閣議題時表示，自己「不怕重選」，還自信喊出：「我是覺得…現在要重選，我直覺勝算很高！」他強調，若現在重新進行立委選舉，整個國民黨的勝算都很高，所以在倒閣議題上，藍營不用「怕不怕」作為評估標準。對於葉元之「不怕重選」的說法，葉耀元火力全開砲轟：「不要講這種違心之論，再選一次他要當選的機率低多了！」他也進一步說明，尤其是跟地方選舉綁在一起，新北市長候選人李四川又不是強將的狀況之下，國民黨在板橋岌岌可危。外界也高度關注民眾黨的動向，是否真會走向「同意倒閣」局面？葉耀元則是潑冷水直呼：「怎麼可能！」他直言，民眾黨唯一的存在價值，就是這8席的不分區立委，所以他們昨天沒有人敢出來討論倒閣這個議題，而且還打陸委會、僑委會的訪問行程，根本就是在聲東擊西。