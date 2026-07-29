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台北市長蔣萬安拋出倒閣議題，對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（29）日表示，也許總統賴清德自己也想把行政院長卓榮泰換掉，蔣萬安這個時候提出倒閣，其實是順便幫賴清德解決問題，看起來好像只是賴清德的墊腳石。另外，如果國會重新改選，對台灣政治運作會有什麼影響，要先評估，「蔣萬安自己要講清楚你的論述是什麼？你到底想幹什麼？」柯文哲今天出席民眾黨中央委員會後記者會，宣傳民眾黨慶，針對蔣萬安提出倒閣議題，柯文哲說，他還是不改理性務實科學的態度。第一，如果賴清德自己也很想把卓榮泰換掉，事實上，過去兩年國會吵吵鬧鬧，行政方面也沒看出什麼大的建設，「也許賴清德自己也很想把卓榮泰換掉，蔣萬安提出倒閣有可能是順便幫賴清德解決問題」，蔣萬安這樣做，看起來好像是賴清德的墊腳石，幫賴清德解決一個他本來就想做的事。第二，重點不是倒閣，是倒賴。柯文哲說，總統不換，誰來當行政院長效果都差不多。還有一點，倒閣之後如果後面沒有要國會全面改選，只是賴清德換一個人當行政院長，只是換湯不換藥，重點是倒賴不是倒閣。柯文哲表示，進一步看，賴清德也說國會全面改選，目前台灣30年的民主進程，大概2年一次選舉，一次中央、一次地方，如果這次立委要全面改選，新的立委任期重算，這樣等於除了總統外，從立委一直到地方九合一選舉，全部集合在一起選，這將來在台灣的政治運作會產生什麼影響？要先評估。柯文哲指出，「一旦倒閣且國會全面改選，牽動整個台灣政治運作的問題，所以蔣萬安在講倒閣時，要有很清楚的論述。」以前在台大決定開刀前要先想成功、失敗、副作用會怎樣，「台灣在經過大罷免後，其實社會上非常疲憊，選舉就是社會動員，沒有想像容易」。柯文哲表示，台灣選舉都會牽涉到政黨對立，在大罷免才一年後又要選舉，在社會這麼疲憊的狀態下，是不是經得起再次動員式的選舉？結論是，做什麼事情要考慮成本效益，「蔣萬安突然丟出倒閣，到底是要幫賴清德解決問題？還是只是拋一個意見？到底現在是有沒有主張國會全面改選？這有好幾個層面」。柯文哲說，意思就是，蔣萬安自己要講清楚論述是什麼、到底想幹什麼？這樣才能做更精確的評估，蔣萬安突然丟一個倒閣，不知道他要倒到什麼程度，所以就現有資訊無法評論。