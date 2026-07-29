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📍生肖虎遠遊恐遇血光之災！別和他人衝突、釀口角

▲屬虎的朋友與人相處時應避免與他人發生衝突，盡量遠離爭端，以降低捲入口角糾紛的機會。（圖／取自unsplash）

📍生肖兔「盜賊星」入命！小心被偷破財

▲屬兔的朋友在農曆7月有「盜賊星」入命，恐有財物遭竊或成為小偷覬覦對象的風險。（示意圖／取自 pixabay ）

📍生肖馬「喪煞星」影響重恐大病！別去醫院、告別式

▲生肖馬遇上「午午相刑」，健康運勢較弱，還有「病符星」干擾，可能前一天還好好的，隔天就突然出現上吐下瀉或身體不適等狀況。（示意圖／取自Pexels）

2026年農曆七月初一鬼門開倒數落在國曆8月13日，將持續到國曆9月10日。農曆七月也就是俗稱的鬼門開，根據命理專家廖美然在節目《命運好好玩》表示，屬虎的朋友若在農曆7月安排遠行或出國，需特別留意血光之災與口舌是非。廖美然提醒，與人相處時應避免與他人發生衝突，盡量遠離爭端，以降低捲入口角糾紛的機會；外出期間也要提高警覺，隨時注意自身安全。屬兔的朋友在農曆7月有「盜賊星」入命，恐有財物遭竊或成為小偷覬覦對象的風險。廖美然提醒，在農曆7月期間，更要提高防竊意識，外出時務必妥善保管手機、錢包等隨身物品，避免因一時疏忽而蒙受財物損失。2026下半年最需要留意的是屬馬的朋友。廖美然表示，由於生肖馬遇上「午午相刑」，健康運勢較弱，還有「病符星」干擾，可能前一天還好好的，隔天就突然出現上吐下瀉或身體不適等狀況，建議多留意身體變化。屬馬者在農曆7月「喪煞星」影響特別明顯，建議盡量避免前往醫院探病或參加告別式，以免增加車關、車厄、血光之災，或突發大病的風險，提醒屬馬的朋友下半年要提高警覺。