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▲華航「皮卡丘彩繪機 CI2」聯名商品包括手機掛繩組、短袖 T 恤與長袖帽 T 。（圖／華航提供）

中華航空「皮卡丘彩繪機 CI2」聯名商品全新上市！華航表示，包括迷你隨身包、手機掛繩組等即起開賣，最受歡迎的模型機也即將開放訂購，限量500台。華航表示，攜手 The Pokémon Company，將機身上的飛翔皮卡丘、快龍、迷你龍等人氣角色，融合台灣花磚、祥雲圖騰等在地意象，橫跨旅遊配件、生活選物，最新商品1：200模型機首波預購200台開放即迅速完售。其他周邊商品包括，手機掛繩組以天空藍織帶搭配快龍手機貼片及飛機造型吊飾；短袖 T 恤與長袖帽 T 將飛翔皮卡丘藏於口袋與袖口，以低調細節呈現童趣質感。雲朵杯蓋不鏽鋼杯組運用立體雲朵造型杯蓋，結合杯身滿版皮卡丘圖樣；不鏽鋼口袋保溫瓶使用創新設計，瓶身印製連續精美花磚圖騰；迷你隨身包則將印花妝點於前幅口袋延伸至內裡，佩掛精靈球造型小包。「皮卡丘彩繪機 CI2」周邊商品全品項於華航 eMall 網站及機上 Home Delivery 送貨到府服務陸續上架，包括飛行夾克、登機箱、記憶頸枕等開賣後佳評如潮，其中飛行夾克復刻經典航空質感單品，搭配彩繪機造型飄帶與可替換臂章，並點綴繽紛皮卡丘與精靈球刺繡圖樣，也重新開放販售；迷你迴力飛機則於台北寶可夢中心熱烈販售中。