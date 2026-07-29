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「每天Instagram上都有異性傳訊息給我，為了阻擋這些誘惑、保持對未來的忠誠，我甚至把手機交給我媽，讓她像管小學生一樣，幫我設置螢幕使用時間，限制我使用社交軟體的次數。」

▲小A辣去年曾被拍到與小波特約會過夜，還激戰到門牙斷裂。（圖／小A辣 IG）

NBA布魯克林籃網當家球星小波特（Michael Porter Jr.），近年不避諱談論自己「開放式」的兩性情感話題，近期於一檔播客節目中，當被問到如何在社交媒體時代下保持忠誠時，小波特突然自曝每天都會瘋狂收到異性私訊邀約，因對其感到困擾，被迫把手機交給媽媽保管。小波特去年來台參加活動時，曾被拍到與「跨性別女神」小A辣過夜激戰，在當時引發不小討論。現年28歲、身高208公分的小波特，擁有俊俏的帥氣長相，自去年被交易到籃網後，不僅數據大爆發至24.2分、7.1籃板和3助攻，個人情感生活也像是完全解放，多次受訪時談及兩性話題，還坦言因過度縱慾影響到生活，讓他自己也感到困擾。稍早小波特在節目上，被問及社交媒體時代如何維持感情忠誠的話題時，他笑說，「我不想成為一個擁有無數選擇卻無法專注的男人。」小波特補充道，「我如果想要逃離這個社交圈子，就必須遠離這些電子毒品。」實際上，小波特去年曾來台參加籃球活動，被拍到在下榻的五星級大飯店與「跨性別女神」小A辣相聚上樓，事後小A辣接受《NOWNEWS》訪問時，也坦承兩人過夜激戰，還因為太激烈門牙被撞掉，但小A辣當時也強調，是小波特主動邀約她，自己原本則只是抱著「參觀總統套房」的心態赴約。