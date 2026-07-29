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▲捷克總統帕維爾（Petr Pavel）擔任F1場邊攝影師，且同時帶上Canon與Nikon兩套系統拍攝。（圖／F1／X）

F1匈牙利大獎賽上周末結束，麥拉倫車隊終於打破今年的冠軍荒，諾里斯（Lando Norris）由領先到落後再反超奪冠，場邊許多攝影師見證了「木瓜軍團」谷底反彈的一場賽事，有趣的是，場邊竟出現一名身分特殊的攝影師，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）被發現在現場拿著大砲追逐賽車。根據Motorsport等媒體報導，F1賽事不時會有各國政要和領袖出席觀賽，他們多半會出現在貴賓席，但帕維爾在週末帶著整套專業攝影裝備以及國際汽聯（FIA）的官方採訪證，親自出席匈牙利大獎賽（Hungarian GP）場邊擔任攝影。在排位賽與正賽期間，他抵達匈牙利亨格羅寧賽道（Hungaroring）捕捉精彩畫面，身旁還有捷克知名 F1 攝影師克雷內克（Jiri Krenek）同行。他也被目睹到現場與FIA主席蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）有所交流。這並非帕維爾第一次以業餘攝影師的身份出現在大型賽車盛會中。就在今年 6 月，帕維爾才剛前往法國參加勒芒 24 小時耐力賽（Le Mans 24 Hours），當時同樣配備了全套專業相機裝備。帕維爾現年 64 歲，2023 年起擔任捷克總統，曾是捷克陸軍上將，也曾擔任過前北約軍事委員會主席。帕維爾多年來曾造訪過無數二輪與四輪賽事。在捷克國內，帕維爾曾親自拍攝過布爾諾（Brno）舉行的世界摩托車錦標賽（MotoGP）與世界超級摩托車錦標賽（WorldSBK）；此外，他的足跡更遠至美國與沙烏地阿拉伯，分別拍攝納斯卡賽車（NASCAR）以及達卡拉力賽（Dakar Rally）。他在現場除了為捷克參賽選手加油打氣外，拍攝的部分作品後來更獲邀於布拉格的國家技術博物館展出。帕維爾在去年還透過拍賣自己的攝影集，為資助兒童、單親家庭與長者的慈善機構募得了近 3 萬歐元（約新台幣 100 多萬元）。F1官方也在社群發布帕維爾在現場的畫面，許多網友議論，帕維爾當天同時攜帶Canon與Nikon兩套系統拍攝，「希望他能升級裝備，Nikon改給總統弄些好裝備來了吧」、「以前在軍隊裡用真槍射擊，現在他用尼康相機」。