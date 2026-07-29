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HAHABABY被指控抄襲許多日牌，昨（28）日發聲明道歉，坦言產品開發時並沒有保留原始的開發紀錄，雖然否認抄襲，不過卻無法拿出完整證據讓大眾信服。然而二伯並不是一個不會保存過往回憶的人，她在蔡阿嘎過去影片中，曾被發現保存了前男友的情書禮物，然而卻不保存HAHABABY的開發紀錄，掀起熱議。HAHABABY於昨日發聲明《給小哈比的一封信》，承認品牌在開發中未完整保存設計圖，因此難向外界說明發想歷程，品牌表示，目前已經重新檢視所有流程及細節，掀起討論的商品則已經下架整理。然而聲明並沒有讓眾多觀眾信服，因為他們並沒有承認抄襲，也沒有交代爭議商品是否可以退貨、退款，甚至品牌官網也還在運作中，彷彿從頭到尾就沒有要處理抄襲事件一樣。事件持續延燒之際，蔡阿嘎2023年影片也再次出土，他在《抓包！二伯前男友們的情書禮物被嘎哥發現了！》影片中，發現二伯老家中收藏了歷任男友送的情書、禮物，各自分類保存的相當完整。由於二伯曾表示品牌的設計都是自己構思，但卻以「沒有完整保留設計紀錄」作為回應，再加上她把前男友的東西收得好好的，讓許多網友直呼「這理由真的說服不了人。」