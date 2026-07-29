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距離年底縣市首長選舉倒數4個月，台北市長蔣萬安近期政治動作頻頻，不僅率先開出第一槍號召支持者725上凱道，接著又再度將「倒閣」議題搬上檯面，更公開表態稱高雄市長陳其邁是新閣揆的合適人選，讓外界不免聯想是否在為2028總統大選提前布局。對此，作家趙曉慧示警，今日的柯文哲、黃國昌，或許就是明日的蔣萬安。趙曉慧表示，不得不佩服蔣萬安，他一個人，對賴清德政府又吼又叫的，一次碾壓好幾個政客，包括台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲，都要讓路給蔣萬安。趙曉慧續指，尤其是「咆哮帝」黃國昌，怎麼感覺好久都沒他的聲音了？其實是沒人理他；柯文哲也是，鄭麗文隨便丟一句話，稱「習近平的手柔軟得像雲朵」，瞬間就捲走網路聲量，把柯文哲丟在馬路邊。「民眾黨的泡沫化很明顯了。」趙曉慧直言，候選人靠藍白合打年底的選舉，只會被吸納到藍營；如果年底選舉的席次難看，民眾黨的退黨潮只會有增無減。她最後更提醒，民意如流水，今日的柯文哲、黃國昌，或許就是明日的蔣萬安。