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飛彈襲擊與封鎖海峽 停火曙光快速破滅

中東局勢升溫！美軍中央司令部（CENTCOM）證實，已會同沙烏地阿拉伯發起聯合空襲，打擊伊拉克境內由伊朗支持的民兵武裝組織。這標誌著沙烏地阿拉伯首次直接參與對伊朗代理人的軍事打擊行動，使中東戰事進一步擴大的可能性急遽提高。根據《BBC》報導，美軍中央司令部指出，本次美沙兩國戰機針對伊拉克東部多處「伊朗伊斯蘭革命衛隊指使的恐怖分子物流與武器基地」展開聯合精準打擊，以回應過去72小時內來自伊朗陣營超過30次的無人機襲擊。美軍未在聲明中點名具體武裝團體，但伊拉克「人民動員力量」（PMF）已證實，美沙聯軍的空襲造成其至少10名成員死亡。PMF嚴正譴責美沙兩國的行動是「危險的升級行為」，且嚴重侵犯了伊拉克的主權。PMF包含多個親伊朗民兵組織，長期以來被德黑蘭當局用作推進其區域利益的軍事代理人，過去曾多次襲擊伊拉克境內的美軍設施。沙烏地阿拉伯國防部發言人馬利基少將（Maj Gen Turki al-Maliki）表示，沙國軍方於週二攔截並摧毀了多架試圖襲擊該國東部石油設施的無人機，並直指這些無人機係由伊拉克境內的伊朗附庸民兵組織所發射。在此次聯合空襲前數小時，伊朗才剛對約旦美軍基地發射多枚彈道飛彈。此外，據伊朗媒體塔斯社報導，革命衛隊亦宣稱在荷姆茲海峽擊中了三艘油輪，美伊之間短暫的停火態勢就此破裂。僅在兩天前，美國總統川普（Donald Trump）才公開提及美伊之間正進行「非常友好的談判」，當時雙方已連續數天未互相發動襲擊。此前，美軍曾對伊朗南部進行了連續13個夜晚的猛烈轟炸，造成數十人死亡。然而，德黑蘭當局隨後否認雙方有進行任何談判，荷姆茲海峽的通行與控制權依然是雙方難以調和的核心爭執。值得注意的是，這波最新打擊行動恰逢以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）訪問華府之際。納坦雅胡除了在白宮與川普會面外，亦出席了美國已故資深對伊朗鷹派參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）的葬禮。