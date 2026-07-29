遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷：經典版》今（29）日下午2點正式開服，許多老玩家們搶在一開服就登入，不過因為人數過多，有玩家出現登入逾時、OTP驗證達到上限的情況，目前官方已緊急修繕完畢，登入情況也相當順暢。
新手地圖擠爆 部分玩家登不進去
《新楓之谷：經典版》今（29）日正式開服，一開服吸引大量玩家湧入，彷彿回到20多年前的遊戲盛況，新手地圖「楓之島」也聚集滿滿人潮，大家都搶著打任務怪，就像回到以前，遊戲上一堆人說不要搶怪、互相嘴砲的日子，讓玩家們相當懷念。
不過在進入遊戲前，有玩家登入出現狀況，因為瞬間湧入大批玩家，有許多人出現「登入逾時」的狀況，又因為登入需要OTP驗證，有玩家因此出現「驗證次數已達上限」，無法登入的情況。
官方緊急調整 目前可順暢登入
遊戲橘子告訴《NOWNEWS》記者，目前團隊已經緊急完成排除作業，玩家們可以正常登入遊戲，因為登入逾時導致OTP驗證未完成，而且驗證次數已達上限的帳號，已經在16：00完成次數重置，驗證次數已達上限的玩家可以再嘗試登入。另外，部分玩家目前於購買及儲值時，可能遇到無法順利完成操作的情況，相關問題正在緊急排除中。
《新楓之谷：經典版》主打重現BigBang改版前的遊戲內容，首波開放楓之島、維多利亞島等地區，角色等級上限為100級，並開放五大冒險家職業及12種二轉分支。官方也保留自由市場、個人商店、忍耐任務及早期練功節奏，讓玩家重新體驗20年前的冒險生活。
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《新楓之谷：經典版》今（29）日正式開服，一開服吸引大量玩家湧入，彷彿回到20多年前的遊戲盛況，新手地圖「楓之島」也聚集滿滿人潮，大家都搶著打任務怪，就像回到以前，遊戲上一堆人說不要搶怪、互相嘴砲的日子，讓玩家們相當懷念。
不過在進入遊戲前，有玩家登入出現狀況，因為瞬間湧入大批玩家，有許多人出現「登入逾時」的狀況，又因為登入需要OTP驗證，有玩家因此出現「驗證次數已達上限」，無法登入的情況。
遊戲橘子告訴《NOWNEWS》記者，目前團隊已經緊急完成排除作業，玩家們可以正常登入遊戲，因為登入逾時導致OTP驗證未完成，而且驗證次數已達上限的帳號，已經在16：00完成次數重置，驗證次數已達上限的玩家可以再嘗試登入。另外，部分玩家目前於購買及儲值時，可能遇到無法順利完成操作的情況，相關問題正在緊急排除中。
《新楓之谷：經典版》主打重現BigBang改版前的遊戲內容，首波開放楓之島、維多利亞島等地區，角色等級上限為100級，並開放五大冒險家職業及12種二轉分支。官方也保留自由市場、個人商店、忍耐任務及早期練功節奏，讓玩家重新體驗20年前的冒險生活。