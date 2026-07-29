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引進唾液快篩 民團：不應全面抽驗

「依托咪酯（Etomidate）」等新興毒品、電子煙入侵校園，教育部表示，正研議9月開學將唾液快篩引進。根據教育部校安通報顯示，高中以下學生疑涉吸食電子煙從2024年499件增至2025年1692件。而今年上半年已有1243件。民團也提出4點訴求，包括行政院於一週內指定跨部會統合窗口等。根據教育部校安通報顯示，高中以下學生疑涉吸食電子煙案件由2024年499件增至2025年1692件，2026年上半年已有1243件。教育部也研修「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」及相關作業程序，在確保學生及家長知情同意的前提下，規劃將唾液快篩納入篩檢替代方案，預計最快9月上路。國教行動聯盟表示，教育部6月已提出「辨風險、早發現、阻來源、重輔導」，並研議引進唾液快篩。但當前校園防毒政策缺口在於，目前公開資訊仍未呈現教育、衛政、警政與司法間，具有明確分工、期限及成效指標的整合方案。學校可以發現個案，卻無力瓦解校外供應鏈。對教育部研議於115學年度引進唾液快篩，國教盟認為，可作為特定風險學生的輔助工具，但「不應全面抽驗」、以篩代教或把初篩單獨作為懲處依據。教育部應在實施前公布適用對象、家長知情同意、隱私及檢體保護、確認檢驗與後續醫療輔導程序。國教盟提出4大訴求，包括行政院於一週內指定跨部會統合窗口，公布分工、期限及成效指標；加速《少年事件處理法》第18條之2修法進度，完善成少共犯案件作業規範。國教盟認為，法務部、警政署按季公布少年供毒案件的成年上游追查成果；教育部於開學前提出分齡情境反毒教材、教師指引及唾液快篩規範；衛福部補足未成年人醫療、戒除及家庭支持。為防堵新興毒品流入校園周邊，教育部表示，與警政單位密切合作，針對全國校園周邊施用毒品或交易高風險場域加強巡查，目前已於全國3627所學校建立9192處巡察熱點。未來將持續針對校園周邊電子煙、毒品交易及高風險場域加強巡查，並深化與警政等相關機關的跨部會合作及支援聯繫機制，督導各級學校落實校園反毒宣導、特定人員清查篩檢、關懷輔導及校園周邊巡查等工作，降低毒品進入校園風險。