我是廣告 請繼續往下閱讀

▲縣長周春米頒贈賀匾給第八屆百大青農吳東祐。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣今年共有8位青年農民榮獲農業部第八屆「百大青農」殊榮，橫跨農糧、畜牧及漁業領域，展現智慧農業、品牌經營、加工加值及永續發展成果。屏東縣長周春米28日頒贈賀匾祝賀，肯定青年農民返鄉深耕、勇於創新，讓全國看見屏東農業的競爭力。縣府表示，近年持續結合農業部高雄區農業改良場、畜產試驗所、各級農會及相關單位，建構完善輔導體系，並透過農業大學培育青年農民，提供智慧農業、經營管理、加工加值及品牌行銷等資源，協助青年安心從農、穩健發展。本屆8位獲獎青農各具特色，包括推動芋頭共同運銷、精準栽培小西瓜與洋香瓜、智慧木瓜栽培、品牌洋蔥、檸檬加工技術、特色養蜂、循環水產養殖及智慧豬場經營，充分展現屏東農業多元創新成果。周春米表示，百大青農是屏東農業新世代典範，期待透過成功經驗帶動更多青年投入農業，縣府也將持續推動智慧與永續農業政策，打造更具競爭力與韌性的農業環境。