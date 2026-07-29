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台北羽球公開賽第二天賽程點燃戰火，曾高居世界男單第二、勇奪2024巴黎奧運男單銅牌的馬來西亞名將李梓嘉重返寶島，在男單首輪以2：1驚險擊敗台灣小將廖卓甫，成功挺進16強。然而，比起場上的重砲殺球，李梓嘉在賽後訪談中吐露的真實心聲，更讓球迷看見這位頂尖好手在經歷傷痛與低潮後的蛻變與成熟。被譽為「李宗偉接班人」的李梓嘉，過去兩年飽受傷病困擾，世界排名一度滑落至第51名，甚至曾傳出退役消息。面對馬來西亞羽協發出的亞運會徵召令，他最終選擇了婉拒，背後原因充滿了對團隊的責任感。李梓嘉坦言，這兩年的傷病低潮讓他深刻體認到，自己的身體已無法負荷過去年輕巔峰時期的「暴力打法」，目前正處於尋找、適應新打法的陣痛期，也坦承現階段的競技狀態確實還不如自己的期盼。亞運會代表著國家與團隊的最高榮譽，在自認狀態未達100%的情況下，他認為參賽可能會拖累團隊，因此做出了艱難的決定。當被問及台灣一哥周天成以36歲高齡奪下中國公開賽冠軍，是否曾向對方請教如何應對年紀增長帶來的體能與心態考驗時，李梓嘉笑著分享了一段讓他銘記在心的溫暖插曲。他透露，周天成的防護員兼教練「高姐」曾經私下給予他極大的鼓勵，並對他說了一句讓他深受感動的話：「不要放棄，只要你還能出現在賽場上，這就是最棒的心態。」這句簡單卻充滿力量的話語，讓身處低谷的李梓嘉備感溫暖，也成為他努力復健、重回賽場的重要精神支柱。回顧首輪賽事，李梓嘉面對廖卓甫展現了極佳的韌性。雖然首局在驚濤駭浪中以22：24讓出，但他隨即穩住陣腳，利用戰術調動與招牌的重砲殺球，以21：12、21：15連下兩局，成功上演逆轉勝。對李梓嘉而言，台北公開賽有著無可取代的特殊意義。2018年，他正是踏在台北的賽場上，奪下職業生涯首座超級300系列別的男單冠軍。時隔8年再度參賽，他感性地表示，台灣球迷一直以來都非常喜愛並支持他，他會秉持著最大的心意，努力打好接下來的每一場比賽，以此回饋所有支持他的台灣球迷。