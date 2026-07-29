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綠營酸「早就是現行政策」 批魏平政缺乏縣政願景

邱建富批空降狀況外：太久沒繳學雜費嗎？

國民黨主席鄭麗文昨天南下彰化，親自為彰化縣長參選人魏平政站台、駁斥「換將」傳聞。魏平政今（29）日拋出參選後首項重大政見，主張推動「幼兒園至國中免學雜費」，希望讓年輕人敢婚、願生、樂養。民進黨對手陳素月陣營立刻反擊，直指「國中小免學雜費本來就是實施已久的政策」，批評魏平政拿既有政策當政見，無黨籍對手邱建富也酸他狀況外，諷刺「在台北住太久嗎」？魏團隊則解釋，所謂「國中小免學雜費」，係指全面補助家長現行繳交的「代收代辦費」。國民黨徵召律師魏平政參選彰化縣長後，地方持續流傳「換將」耳語。鄭麗文昨天特地前往魏平政競選總部，與彰化縣議長謝典霖一同牽起魏平政的手，高喊「上下一心、團結一致」，強調換將傳聞「全部都是假的」，呼籲支持者不要輕信謠言。魏平政今天發布參選以來第一項政策，承諾若當選縣長，將推動全縣幼兒園至國中學雜費全額補助，希望透過降低教育支出，減輕育兒家庭負擔，打造更友善的育兒環境。魏平政表示，近年物價持續上漲，育兒成本不斷增加，已成為年輕家庭沉重負擔。他認為，從學前教育到義務教育，不應因家庭經濟條件而影響孩子受教權，因此提出「幼兒園至國中免學雜費」政策，希望讓每個孩子都能獲得公平的成長機會。他也透露，競選團隊已完成《縣政白皮書》規劃，待完成參選登記後，將陸續公布更多政見。不過，民進黨彰化縣長參選人陳素月陣營隨即發出新聞稿反擊，指出國中、小學免學雜費早已是現行政策，質疑魏平政將既有措施包裝成新政見，反映出對縣政缺乏完整願景，只想透過撒錢式政策作為選舉牛肉。陳素月表示，選舉只有一時，孩子的教育卻不能等。她指出教育現場面臨教師不足、流動率偏高等問題，真正需要的是改善教育環境，而非提出已存在的政策重新包裝。未來若當選縣長，她將走「穩健、務實、看得見未來」的路線，持續推動「免費營養午餐升級、週週乳果蛋」等具體政策，在照顧學童健康的同時，支持在地農業。無黨籍縣長參選人邱建富也酸魏平政「不知道在台北住多久了，還是太久沒繳過學雜費」？竟然提出與現行制度明顯不符的政策，他強調因為房價高、租金高、居住成本沉重，許多人根本不敢規劃未來。真正要解決少子化不能只會喊口號，更不能把既有政策重新包裝，就說是新的政見。邱建富指出，公立國中、國小早已免收學費與雜費，魏平政卻高喊要由縣政府負擔，形同把早已實施的制度重新包裝成新政見；至於幼兒園部分，中央推動平價教保政策，公立、非營利及準公共幼兒園家長每月自付金額約為1,000至3,000元，魏平政提出的內容不僅沒有掌握現況，更沒有切中年輕家庭真正的痛點。魏平政團隊隨後解釋，國中小免學雜費係指全面補助家長現行繳交的「代收代辦費」（含家長會費、團保費及教科書費）。魏平政強調，當選後將採三階段穩健推動，最快 2027 年 8 月實現第一階段，本政策涵蓋幼兒園至國中小約 11.3 萬至 12.5 萬名學童，每年扣除中央補助後新增約 8.9 億至 12.3 億元，將透過盤整自有財源、爭取中央補助及活化閒置校舍籌措，財政上絕對可行。