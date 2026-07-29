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黃世杰推敬老卡加碼到1200點挨批 藍議員質疑：應衡量市府財政能力

桃市府：72億元相當於蓋100座市民活動中心 不怕排擠其他建設嗎？

2026桃園市長選戰提前開打！民進黨市長參選人黃世杰近期拋出敬老愛心卡加碼政見，主張每月點數由現行800點提高至1200點，未用完點數還可累積、不歸零，甚至開放購物使用。不過，桃園市政府今（29）日在市議會答詢時試算，若依黃世杰版本全面實施，每年經費恐高達70多億元，引發藍營議員質疑，黃世杰的政見只是選舉的空頭支票。桃園市議會今進行市府專案報告，國民黨市議員徐玉樹指出，黃世杰近期多次透過網路及公開場合宣稱，若當選市長，將提高敬老愛心卡點數，並採取「點數累積、不歸零」制度。他要求市府就現有持卡人數及使用方式進行財務試算，釐清這項政見究竟需要多少預算。桃園市社會局長陳寶民答詢表示，若以每月1200點、未使用點數可持續累積的方式估算，按照目前敬老愛心卡發卡規模，每年所需經費約達70多億元。徐玉樹直言，即便前市長鄭文燦任內推動社會福利，也必須遵守預算編列原則，衡量市府整體財政能力，不可能無限加碼。他批評，該市長參選人提出的方案完全沒有考慮預算規模，也未說明是否會排擠教育、交通、社福及地方建設，因此對該參選人的支票搖頭稱「我認為這個是做不到」。徐玉樹也指出，長輩希望敬老愛心卡用途更多元，市府當然應該積極回應，但福利政策不能只比誰喊得高，更要考慮制度能否長久。他強調，真正負責任的做法，是在不排擠其他市政建設及弱勢照顧的前提下，逐步擴大使用範圍，而不是選舉到了就漫天喊價。陳寶民表示，市府早已進行跨局處盤點，研議擴大敬老愛心卡適用項目，範圍包括交通、醫療、農產品及體育運動等面向，目前正在確認最後方案，近日就會對外公布。桃市府新聞處長羅楚東則説，黃世杰始終避談政策所需經費，就是因為無法說明龐大預算的來源；依照他的主張，每年將需要約72億元，約相當於興建100座市民活動中心的經費，難道民進黨未來都不打算爭取市民活動中心或是其他可能被排擠的建設嗎？黃世杰亂開支票又不敢回應核心問題，或許也讓民進黨議員陷入為難。