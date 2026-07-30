月底政府發錢啦！根據勞保局行事曆，今（30）天迎來福利升級直接領 10 萬元的國保生育給付，以及災保年金、災保照護補助、勞保年金與勞退月退休金（首發案）等 5 筆補助與給付入帳。究竟今日發放的 5 筆錢分別是什麼？勞保與勞退差在哪？明日還有哪 6 筆補助接力入帳？《NOWNEWS今日新聞》帶您一次搞懂。
🟡 今日入帳5筆錢！國保生育直接領10萬
今（30 ）日一早已有許多民眾發現帳戶有資金入帳，勞保局本日集中發放的 5 筆款項包含：
1. 國民年金保險生育給付（最高10萬元）：
金額最為亮眼！自 2026 年元旦起，政府已編列公務預算將國保每胎生育補助直接補足至 10 萬元（雙胞胎 20 萬元）。只要符合 5 大必備條件即可請領：
①加保期間分娩（或退保後 1 年內）
②胎兒週數滿 20 週或體重滿 500 公克
③限女性被保險人本人申請
④多胞胎依比例倍增
⑤須於分娩次日起 5 年內提出申請，逾期充公。
2. 災保年金給付：
依《災保法》提供因職業災害導致失能或死亡的勞工及其遺屬，按月發給的年金生活保障（如完全失能者按平均月投保薪資 70% 給付）。
3. 災保失能照護補助：
針對因職災導致重度失能（第 1、2 等級）且經診斷確定終身需人照護的勞工，每月固定撥付 12,400 元 的照護補助，最長發放 60 個月。
4. 勞保年金給付：
包含「老年年金」、「失能年金」與「遺屬年金」三大類，分別提供勞工退休、傷病失能或身故後照顧家屬的長期按月生活保障。
5. 勞退月退休金（首發案）：
勞退新制個人專戶累積本金與利息分期撥付（詳見下段）。
若今天沒領到也別灰心，明（31）日七月最後一天，還有國保老年年金、身障年金、喪葬給付、遺屬年金等 6 筆補助接力發放，民眾可持續留意存摺。
🟡 勞保年金活到老領到老！有人月領爽破5萬元
在今日發放的項目中，許多勞工常將「勞保年金」與「勞退月退」混為一談。「勞保年金給付」屬於政府辦理的社會保險，旗下涵蓋「老年年金」、「失能年金」與「遺屬年金」三種，其中與廣大勞工關係最密切的就是老年年金給付。只要勞保年資滿 15 年、年滿 65 歲即可申請。勞保年金最大的優勢在於「活到老、領到老」，發放沒有總金額上限，只要人還健在，政府就會按月撥款至終老。
雖然一般勞工平均月領約 1.8 萬至 2 萬元，但若具備「高投保薪資（45,800元）」、「超長年資」與「展延 5 年請領（多拿20%）」三大條件，再加上物價指數（CPI）累計調幅，台灣早已出現月領超過 5 萬 2,035 元 的「勞保年金王」，創造出非常驚人的退休現金流。
🟡 勞退月退專戶有上限！跟勞保年金差別一次看
相比保障終生的勞保，「勞退月退休金」則屬於勞工自身的「個人儲蓄專戶」。這是雇主每月強制提繳至少 6% 薪資所累積的資產，因此發放金額有其上限，是將專戶內的本金與利息依平均餘命分期發還，一旦專戶金額扣罄即停止撥款。而今日入帳欄位標註的「首發案」，指的是滿 60 歲、年資滿 15 年的勞工，提出申請後「第一次」收到撥付的個案。
兩者並不衝突，符合條件的勞工可以同時請領，為退休生活打造最堅實的雙重防線。
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今（30 ）日一早已有許多民眾發現帳戶有資金入帳，勞保局本日集中發放的 5 筆款項包含：
1. 國民年金保險生育給付（最高10萬元）：
金額最為亮眼！自 2026 年元旦起，政府已編列公務預算將國保每胎生育補助直接補足至 10 萬元（雙胞胎 20 萬元）。只要符合 5 大必備條件即可請領：
①加保期間分娩（或退保後 1 年內）
②胎兒週數滿 20 週或體重滿 500 公克
③限女性被保險人本人申請
④多胞胎依比例倍增
⑤須於分娩次日起 5 年內提出申請，逾期充公。
依《災保法》提供因職業災害導致失能或死亡的勞工及其遺屬，按月發給的年金生活保障（如完全失能者按平均月投保薪資 70% 給付）。
3. 災保失能照護補助：
針對因職災導致重度失能（第 1、2 等級）且經診斷確定終身需人照護的勞工，每月固定撥付 12,400 元 的照護補助，最長發放 60 個月。
4. 勞保年金給付：
包含「老年年金」、「失能年金」與「遺屬年金」三大類，分別提供勞工退休、傷病失能或身故後照顧家屬的長期按月生活保障。
5. 勞退月退休金（首發案）：
勞退新制個人專戶累積本金與利息分期撥付（詳見下段）。
若今天沒領到也別灰心，明（31）日七月最後一天，還有國保老年年金、身障年金、喪葬給付、遺屬年金等 6 筆補助接力發放，民眾可持續留意存摺。
在今日發放的項目中，許多勞工常將「勞保年金」與「勞退月退」混為一談。「勞保年金給付」屬於政府辦理的社會保險，旗下涵蓋「老年年金」、「失能年金」與「遺屬年金」三種，其中與廣大勞工關係最密切的就是老年年金給付。只要勞保年資滿 15 年、年滿 65 歲即可申請。勞保年金最大的優勢在於「活到老、領到老」，發放沒有總金額上限，只要人還健在，政府就會按月撥款至終老。
雖然一般勞工平均月領約 1.8 萬至 2 萬元，但若具備「高投保薪資（45,800元）」、「超長年資」與「展延 5 年請領（多拿20%）」三大條件，再加上物價指數（CPI）累計調幅，台灣早已出現月領超過 5 萬 2,035 元 的「勞保年金王」，創造出非常驚人的退休現金流。
相比保障終生的勞保，「勞退月退休金」則屬於勞工自身的「個人儲蓄專戶」。這是雇主每月強制提繳至少 6% 薪資所累積的資產，因此發放金額有其上限，是將專戶內的本金與利息依平均餘命分期發還，一旦專戶金額扣罄即停止撥款。而今日入帳欄位標註的「首發案」，指的是滿 60 歲、年資滿 15 年的勞工，提出申請後「第一次」收到撥付的個案。
兩者並不衝突，符合條件的勞工可以同時請領，為退休生活打造最堅實的雙重防線。
|比較項目
|勞保年金給付
|勞退月退休金
|制度性質
|社會保險（政府統籌）
|個人退休金專戶（雇主提繳 6%）
|領取年限
|終身發放（活到老領到老）
|領完為止（專戶金額扣罄即止）
|最高金額
|無固定上限（全台最高月領破 5 萬）
|視個人專戶累積本金與利息而定
|資金來源
|勞工 20%、雇主 70%、政府 10%
|雇主 6% 強制提繳（勞工可自提最高 6%）