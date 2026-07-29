道奇可能將2連霸的2冠功勳外野手「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）放入交易市場，消息一出隨即在道奇球迷圈引發熱烈討論，後續外媒還補充道交易細節，包含買家甚至是對岸美聯的死對頭紐約洋基。

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資深記者爆料洋基補強名單 驚見赫南德茲名字

赫南德茲將滿34歲 「賣不賣」道奇球迷吵成兩派

「道奇確實需要更多年輕新血了。雖然很感謝他的貢獻，但如果有令人無法拒絕的優渥交易報價送上門，或許也是時候考慮送走他了。」

MLB美國職棒大聯盟交易截止日即將到來之際，大谷翔平所屬的洛杉磯道奇傳聞不斷，根據《ESPN》資深記者帕森（Jeff Passan）最新消息，這格消息起源於《ESPN》資深記者帕森，他近期在社交平台Threads上發表一篇互動，當時有網友詢問紐約洋基隊是否有「意料之外」的補強潛在目標，帕森提到赫南德茲的名字，瞬間點燃交易討論。外媒《Dodgers Nation》指出，帕森將提赫南德茲列為潛在交易籌碼後，在社交網路上引發道奇球迷極大迴響。考量到他本季至今對球隊的實質貢獻，不少球迷對送走他持強烈反對立場；但另一方面，也並非所有人都堅決反對交易。部分球迷就認為，若能藉此換回高價值的頂級新秀包，將有助於讓球隊的未來佈局更加穩固。赫南德茲是道奇2024、2025年衛冕的先發外野手，但今年成績明顯退步，本季累積72場出賽，打擊率2成47、8轟與37分打點，加上屆齡34歲，不再是球隊未來藍圖的重要成員。隨著交易截止日逼近，道奇管理層究竟會選擇維持現有戰力衝擊第3冠，還是趁勢重整資產，仍是外界關注焦點之一。