熊本7.1強震不僅造成建物倒塌、多人死傷，就連日本引以為傲的鐵路系統也未能倖免。日本國土交通省29日證實，強震導致2處鐵軌出現明顯變形，畫面曝光後令外界直呼怵目驚心。所幸全線停擺的九州新幹線，預計最快今日下午即可局部恢復通車。
鐵軌扭曲成「く」字形 熊本車輛所、松橋小川間皆受創
根據NHK報導，國土交通省指出，這次確認鐵軌變形的地點分別位於熊本市九州新幹線熊本綜合車輛所，以及JR鹿兒島線松橋站與小川站之間路段。JR九州公司公布的現場畫面顯示，部分鐵軌因強震劇烈搖晃，出現大幅度彎曲，甚至扭成「く」字形，另有路段則呈現如蛇行般的扭曲變形，災損程度相當驚人。
JR九州公司表示，目前仍持續針對其他路段與鐵路設施進行安全檢查，是否還有其他隱藏災損尚待確認，全線恢復正常運行的時程目前仍無法確定。
新幹線今下午擬部分復駛 博多至筑後船小屋段先行恢復
儘管災情嚴峻，仍有好消息傳出。JR九州公司宣布，九州新幹線雖自29日首班車起全線暫停營運，但預計於當地時間今日下午5時（台灣時間下午4時）左右，優先恢復博多站至福岡縣筑後船小屋站之間的上下行列車服務，不過班次將有所縮減，尚未回到平時水準。
至於災情較嚴重的筑後船小屋站至鹿兒島中央站區間，今日仍將維持全天停駛，尚未列入恢復時程規劃。
交通命脈修復牽動災區復原速度
九州新幹線是連接福岡與鹿兒島的重要交通動脈，這次鐵軌變形加上全線停駛，不僅影響一般民眾通勤與觀光往來，也可能對後續救災物資調度與人員往返造成一定程度衝擊。隨著JR九州持續進行安全檢查與搶修工程，後續能否順利在近期內恢復全線通車，仍有待官方進一步公告。
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根據NHK報導，國土交通省指出，這次確認鐵軌變形的地點分別位於熊本市九州新幹線熊本綜合車輛所，以及JR鹿兒島線松橋站與小川站之間路段。JR九州公司公布的現場畫面顯示，部分鐵軌因強震劇烈搖晃，出現大幅度彎曲，甚至扭成「く」字形，另有路段則呈現如蛇行般的扭曲變形，災損程度相當驚人。
JR九州公司表示，目前仍持續針對其他路段與鐵路設施進行安全檢查，是否還有其他隱藏災損尚待確認，全線恢復正常運行的時程目前仍無法確定。
新幹線今下午擬部分復駛 博多至筑後船小屋段先行恢復
儘管災情嚴峻，仍有好消息傳出。JR九州公司宣布，九州新幹線雖自29日首班車起全線暫停營運，但預計於當地時間今日下午5時（台灣時間下午4時）左右，優先恢復博多站至福岡縣筑後船小屋站之間的上下行列車服務，不過班次將有所縮減，尚未回到平時水準。
至於災情較嚴重的筑後船小屋站至鹿兒島中央站區間，今日仍將維持全天停駛，尚未列入恢復時程規劃。
九州新幹線是連接福岡與鹿兒島的重要交通動脈，這次鐵軌變形加上全線停駛，不僅影響一般民眾通勤與觀光往來，也可能對後續救災物資調度與人員往返造成一定程度衝擊。隨著JR九州持續進行安全檢查與搶修工程，後續能否順利在近期內恢復全線通車，仍有待官方進一步公告。
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