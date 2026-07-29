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▲熊本大地震（圖／美聯社／達志影像）

▲日本新幹線。（圖／截自JR japan）

熊本7.1強震不僅造成建物倒塌、多人死傷，就連日本引以為傲的鐵路系統也未能倖免。日本國土交通省29日證實，強震導致，畫面曝光後令外界直呼怵目驚心。所幸全線停擺的九州新幹線，預計最快今日下午即可局部恢復通車。根據NHK報導，國土交通省指出，這次確認鐵軌變形的地點分別位於，以及路段。JR九州公司公布的現場畫面顯示，部分鐵軌因強震劇烈搖晃，出現大幅度彎曲，甚至扭成「」字形，另有路段則呈現如蛇行般的扭曲變形，災損程度相當驚人。JR九州公司表示，目前仍持續針對其他路段與鐵路設施進行安全檢查，是否還有其他隱藏災損尚待確認，儘管災情嚴峻，仍有好消息傳出。JR九州公司宣布，九州新幹線雖自29日首班車起全線暫停營運，但預計於，優先恢復之間的上下行列車服務，不過，尚未回到平時水準。至於災情較嚴重的區間，今日仍將，尚未列入恢復時程規劃。九州新幹線是連接福岡與鹿兒島的重要交通動脈，這次鐵軌變形加上全線停駛，不僅影響一般民眾通勤與觀光往來，也可能對後續救災物資調度與人員往返造成一定程度衝擊。隨著JR九州持續進行安全檢查與搶修工程，後續能否順利在近期內恢復全線通車，仍有待官方進一步公告。