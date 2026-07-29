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▲PX Pay目前有超過1100萬名會員，做為串聯會員、支付、AI導購、小時達、分批取及全電商的核心。（圖／記者鍾怡婷翻攝）

▲未來AI功能將持續升級，規劃結合門市電子價卡等數位設備，當消費者進入門市後，APP可望透過AI生成導購地圖。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲且即起至8月18日前，全電商使用全家取件，可獲得免費霜淇淋，以及限定名額的200福利點。（圖／記者鍾怡婷攝）

全聯不只會賣菜，現在也變得更聰明！全聯持續布局AI智慧購物，整合線上、實體門市，未來AI功能將導入旗下全電商與門市服務，透過會員消費數據分析，依照購買習慣推薦商品，最吸睛的兩大亮點，將有AI福利熊推薦必買商品，可對話詢問商品優惠；且APP進店後自動生成購買清單地圖，幫忙找消費者「常態購買商品」，讓逛超市從「自己慢慢找」變成「AI自動生成地圖」，免請店員幫忙，快速找到需要物品。全聯持續布局智慧零售，未來將在線上、線下導入AI技術，透過分析消費者購物習慣與需求，提供更精準的商品推薦，打造更便利的購物體驗。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，PX Pay目前有超過1100萬名會員，做為串聯會員、支付、AI導購、小時達、分批取及全電商的核心，希望朝「超級APP」的全方位功能前進，目標是將線上會員導流至實體門市，進一步帶動消費。據了解，目前PX Pay約有6成使用者開啟APP主要用於支付功能，另外最多消費者使用的功能是小時達、電子生活誌。目前APP已導入AI演算能力分析消費情境與會員數據，按照消費紀錄進行個人化推薦，並且電子生活誌也新增一鍵加入購物清單，讓消費者可以快速建立購物清單。全聯也透露，未來AI功能將持續升級，，讓購物流程更加直覺。不過相關功能目前仍在規劃階段，正式啟動時間尚未確定。全電商也導入AI演算力，除了服務消費者，也透過數據分析強化與品牌合作，透過會員購物數據，協助供應商掌握消費需求、提升行銷效率。全聯表示，近一年全電商合作供應商數成長140%，顯示愈來愈多品牌看好平台會員基礎與成長潛力，未來也將持續透過數據應用，協助品牌更精準接觸消費者。未來全聯將以「全電商」為數位核心平台，串聯全聯超過1260家實體門市、PXPay逾1100萬會員、全支付逾700萬會員，以及小時達、分批取等服務。為提升線上購物便利性，全電商也攜手全家便利商店，將全台超過4,500間門市納入取貨據點，讓消費者享受「線上下單、巷口取貨」服務。全電商指出，供應商開通全家取貨服務後，平均業績較開通前同期成長107%，訂單數也成長82%，顯示便利取貨服務有效帶動消費轉換。且即起至8月18日前，全電商使用全家取件，可獲得免費霜淇淋，以及限定名額的200福利點。此外，全電商也將與新竹物流合作新增倉儲，預計第四季起優先導入美妝、保健等高需求商品，透過集中備貨與配送流程優化，加快商品送達速度，提升整體購物體驗。萬家福則是在2022年疫情期間推出家速配APP（小時快速送達）後，2023年推出AI食譜服務，持續進化服務，2026年隨著萬家福更名，線上購物推出AI小幫手服務。