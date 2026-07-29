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「我不是詐欺！」高雄市一名梁姓女車手於公園與被害人完成100萬元面交後，遭埋伏員警一擁而上壓制逮捕。令人意外的是，警方都還來不及開口詢問，她便神情緊張、急著脫口否認涉案，隨後更一度伸手想取回隨身智慧型手機，疑似企圖刪除相關資料滅證，所幸立即遭警方制止，成功保全重要證據，也及時替被害人保住最後100萬元血汗錢。前鎮分局偵查隊打詐小隊執行網路巡邏時，主動於115年6月19日，發現疑有轄內民眾遭假投資詐騙，立即深入追查並主動聯繫被害人侯姓婦人。經了解，侯婦誤信網路投資虛擬貨幣可獲取高額報酬，短短期間內已依詐騙集團指示3度與車手面交，累計交付現金高達200萬元，詐騙集團甚至與侯婦約定於7月28日下午1時30分再次交付100萬元。警方掌握面交時間、地點後，立即規劃查緝勤務，於前鎮區某公園周邊部署警力，全程監控雙方接觸情形。待梁姓女車手依約現身，並與被害人完成面交瞬間，埋伏員警立即上前實施逮捕，成功查獲62歲梁姓女車手。警方當場查扣智慧型手機1支、新臺幣5,600元及相關證物，全案依規定帶案偵辦。查緝過程中，警方尚未詢問任何案情，她便急忙表示「我不是詐欺」，反應異常；隨後又試圖拿回遭警方控制的手機，疑似意圖刪除相關資料滅證，立即遭員警制止並依法扣押，全程均由警方妥善蒐證，相關犯行及犯案角色仍待後續深入釐清。全案調查後，警方依觸犯《刑法》詐欺罪及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查幕後詐騙集團，務求瓦解整體犯罪網絡。前鎮分局分局長黃元民提醒，假投資詐騙常以「穩賺不賠」、「高獲利、低風險」、「老師帶單」等話術吸引民眾，再要求以現金面交、購買虛擬貨幣或匯款等方式投入資金，待被害人發現無法出金時往往已損失慘重。民眾如遇標榜保證獲利、穩賺不賠，或要求交付現金、購買虛擬貨幣等情形，務必提高警覺，可立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，以免落入詐騙陷阱。