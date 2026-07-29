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韓國男星全勝宰曾出演《與神同行2》，2024年參演電視劇《高麗契丹戰爭》時在片場腦出血昏迷，送醫後救治後一直昏迷，沒想到今（29）日傳來過世消息，享年48歲。全勝宰2024年在片場等戲時，因腦出血昏迷，現場工作人員立刻將他送醫，經過第一時間救治，全勝宰卻一直沒有恢復意識，至今已經2年，沒想到最後他仍未挺過，在今傳來過世噩耗，預計會在31日早上6點出殯，讓粉絲感到不捨。全勝宰以電影《太極旗－生死兄弟》爆紅，在《大浩劫》、《神偷．獵人．斷指客》、《密探》、《與神同行：最終審判》、《天坑》等作品中都有演出，雖然都是一些小角色，但全勝宰都倚靠自己的演技，收獲一票忠實粉絲。