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朱立倫子弟兵、「萊爾校長」小編韋淳祐，日前以AI深偽技術合成總統賴清德聲音去製作《油不得你》影片，刑事局獲檢舉後展開調查；而台北市長蔣萬安昨（28）日表示，影片是他親自拜託韋淳祐團隊協助製作，更霸氣嗆聲：「有事衝著我來，不要針對小編查水表！」對此，財經網紅胡采蘋也看不下去痛批，應該要不分黨派一致譴責。胡采蘋指出，即使是對毒油事件的處理再不滿意，偽造別人的聲音就是不可以，如果今天有人偽造了她的聲音去詐騙網友，偽造了每一個人的聲音去打電話給其家人，謊稱自己被綁架了，這都會造成很糟糕的後果。「你可以對毒油案不滿，你可以討厭賴清德，討厭卓榮泰。」胡采蘋直言，但是AI偽造別人的聲音，發出一些會被誤認是他本人講了一些離譜語言的文宣，這絕對不是應該被保護的言論自由。胡采蘋認為，就這點來說，目前的應對並沒有做錯，而且她非常譴責深偽賴清德聲音影片的製作團隊，他們今天可以這樣對賴清德，明天也可以這樣對蔣萬安、盧秀燕、李四川，畢竟背後疑似藍委徐巧芯的側翼粉專前陣子就暴打過同黨的議員秦慧珠不是嗎？最後，胡采蘋強調：「這些人今天可以這樣整人，明天也可以這樣整你，我們都不希望自己成為受害者，所以應該要不分黨派一致譴責。」