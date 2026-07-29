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▲民進黨今舉行直轄市原住民議員徵召記者會，賴清德推薦蘇錦雄。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.29）

民進黨今（29）日舉行直轄市原住民議員徵召記者會，由民進黨主席賴清德提名六位優秀的原住民候選人。賴清德表示，透過舉薦更多優秀的原住民族人才投入公共事務，讓更多了解族人需求、願意為族人發聲的人進入議會，才能讓原住民族的聲音真正被聽見，也讓地方建設更貼近族人的期待。民進黨下午舉行直轄市原住民議員徵召記者會，分別為台北市山地原住民市議員候選人林家豪、新北市平地原住民市議員候選人蘇錦雄、新北市山地原住民市議員候選人布落馬信、桃園市平地原住民市議員候選人林志強、桃園市山地原住民市議員候選人謝卓儒、高雄市平地原住民市議員候選人巫振興。賴清德盛讚六位提名候選人，都是深耕地方服務族人，且具專業能力的優秀人才。林家豪是泰雅族青年代表，曾任行政院青年諮詢委員，具備豐富的政策參與及地方服務經驗，具有專業與熱忱，定能成為族人最堅實的代言人，增加議會多元聲音；蘇錦雄議員長年關心都會原住民族社群，在議會為原住民族爭取教育、文化、社會福利及族群權益，若能順利連任，將持續為新北市原住民族發聲，爭取更多福祉。賴清德續指，布落馬信深耕烏來地方，投入部落服務、文化傳承與公共事務，深受族人信賴，未來進入議會定能為族人發聲；林志強議員深耕地方，從鎮民代表到市議員，累積豐富的問政與服務經驗，將持續為桃園市原住民族爭取更多福祉。賴清德提到，謝卓儒曾任立法委員伍麗華及桃園市議員林志強特助，積極串聯原鄉與都會族人，深具跨族群、跨世代整合能力，憑藉他豐富的公共服務經驗，一定能成為桃園山地原住民族最值得信賴的代言人；最後，巫振興長年深耕高雄基層，投入公共事務超過二十年，也曾擔任議員及立委助理，憑藉扎實的服務口碑與基層經營，一定能成功進入議會，為高雄原住民族爭取更多權益與福祉。賴清德說，期待這六位優秀的「原民好人才」，能一步一腳印走進每一個部落、聚落，傾聽族人的聲音，並與黨所提名市長候選人攜手努力，提出最符合族人權益的政策，為地方創造更好的發展，爭取族人最大的支持。他誠摯拜託所有關心原住民族發展的族人朋友，能支持這六位優秀候選人，共同守護原住民族權益，打造更幸福、更進步的台灣。