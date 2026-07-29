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台灣人最喜歡的事情之一莫非是出國旅行，在出國前最重要的事情不只是「確認護照效期」，也千萬別忘記檢查內頁是否有奇怪的貼紙、印章！一名旅客飛往馬來西亞時，機場報到時，發現護照內頁竟被貼一張航空公司貼紙，當場遭拒絕登機、無法入境，讓他直呼「真的快要暈倒！」一名網友在Threads拍片透露，自己原本打算搭飛機去馬來西亞，沒想到在桃園機場辦登機托運時，地勤發現他的護照內頁居然貼有一張亞洲航空（AirAsia）的轉機貼紙，由於護照上除了國家正式印章、貼紙之外，是不允許有其他內容的，因此地勤認為他可能會被馬來西亞海關拒絕入境。經過地勤向馬來西亞移民單位確認後，對方認定護照被非官方增添內容，因此無法入境，男子也只能臨時取消行程，並且趕快回到台北重辦護照，不僅機票泡湯，計劃好的行程也無法如期前往，讓他直呼：「真的快暈倒！」苦主無奈表示，自己過去幾年都拿著同一本護照出國，且都沒有任何問題，完全不知道貼紙是何時黏到護照上的。有網友推測，貼紙本來應該是貼在登機證上，夾在護照裡的時候意外黏在護照上。為此紛紛提醒大家，出國前一定要檢查護照內頁，若發現任何非官方貼紙或塗改痕跡，最好提前更換新護照，避免到了機場才發現，白白錯失行程。