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立法院長韓國瑜今（29）日召開總預算協商，但朝野多次爆發激烈口角，行政院秘書長張惇涵點名立委翁曉玲，凍結行政人事政務人員待遇，直呼「你今天刪、凍院長，明天就刪基層，這我沒辦法接受」，讓國民黨團總召傅崐萁相當不滿，更疑似不小心被麥克風收音髒話「他媽X」，引爆綠委強烈反彈，綠委李柏毅一度拍桌不滿，傅崐萁又再拍桌回嗆「臭豎仔」，場面混亂讓韓國瑜宣布今日協商到此結束。立法院今協商總預算，在內政委員會第25案，關於一般行政人事政務人員待遇凍結148萬8千元的行政院長9至12月薪資。張惇涵說，人事費用都是法定支出不得刪凍，翁曉玲針對卓榮泰，這是政治動作不是理性的處理預算。張惇涵隨後說，翁可以針對卓院長但13案刪減約用人酬金，直呼知道這是約用人員的薪水嗎？你去年也這樣刪，逼迫行政院要先解雇再增聘用人事費付給約用人員，人家薪水3、4萬也要刪，「你今天刪、凍院長，明天就刪基層，這我沒辦法接受。」隨後翁曉玲則試圖回應，但一旁的傅崐萁似乎相當不滿張惇涵的發言，嘀咕「挖現在（官員）比立委還壞…他媽的」，沒想到疑似沒有關麥被收進去，引發綠委群起抗議。綠黨團副幹事長陳培瑜直接向立法院長韓國瑜告狀「罵髒話有人罵髒話，委員會現場國民黨團總召罵髒話」，翁曉玲則回嗆「可以不要插話嗎？你們每次都插嘴」，陳培瑜再嗆「你們放任這樣的人當總召，他罵髒話，不然你回看錄影」，更反嗆傅崐萁「你自己講什麼其他人沒聽到嗎？有本事再講一次阿，你罵什麼為何不講？」只見雙方你來我往場面失控，韓國瑜起身試圖緩頰，但傅崐萁此時發難，「現在官員可以點名立委，現在可以這樣子喔，還可以點名立委」，結果綠委李柏毅此時拍桌嗆「阿你罵髒話，他這樣罵可以」，一秒激怒傅崐萁，「臭豎仔，你在說什麼？」就在這時候，民進黨團幹事長莊瑞雄出面緩頰，「傅總召莫啦，罵這樣我們…臭豎仔這樣莫啦，莫啦」，黨團書記長范雲則要韓國瑜主持公道，「你講錯了就該道歉」，現場混亂，讓韓國瑜無奈表示「朝野協商，到此為止，擇期再議」隨後轉身離開，不過藍綠立委仍持續舌戰不停。