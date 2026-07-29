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官方初步判定：極可能是瓦斯外洩引起爆炸

強調防災機制與設備安全符合標準

日本熊本縣28日發生強震後，位於熊本縣嘉島町的大型購物中心「AEON Mall熊本」發生爆炸，其母公司永旺集團於今（29）日下午召開記者會說明。社長吉田昭夫在記者會上再度向外界致歉，表示目前已知3死1命危，死者與傷者皆是員工，同時還有3人至今仍失聯。吉田昭夫表示，對於意外感到無比慚愧與痛心，「致上最深切的謝罪，必將用最大誠意做好善後工作」。吉田昭夫也還原當天事發經過，指出由於正值暑假，地震發生當時館內約有3000名顧客。地震後館方立即進行廣播引導疏散，並於下午5點左右將人員順利撤離至戶外停車場。接著在下午5點50分左右，建築物南側中央區域突然發生強烈爆炸。爆炸目前已知造成3人死亡、1人命危，另外還有3人失聯以及數人受傷。經確認，死者及失聯者全數為商場專櫃員工。至於完成疏散後，為何爆炸發生時商場內仍有員工？吉田昭夫表示，「可能有些人撤離後又返回了，但這目前只是推測，我們尚未能確切證實具體情況」。吉田昭夫也指出，或許有些員工在疏散當下因某些原因留下，但目前還不清楚詳細狀況。關於爆炸原因，吉田昭夫表示，「從現場狀況確認來看，極可能是瓦斯引起爆炸」。他同時強調，詳細原因仍須消防部門進一步調查釐清，「在消防單位發布正式結論前，不便進行過多推測」。現場建築損傷主要集中於2樓南側區域，吉田昭夫描述，爆炸威力將2樓部分結構嚴重破壞，呈現巨大的撕裂狀，顯示當時爆炸衝擊力道相當驚人。至於有新聞報導稱有人在現場聞到瓦斯味，吉田昭夫表示並未收到有員工回報聞到瓦斯味，但由於爆炸是因為瓦斯外洩的可能性很高，所以有現場人員聞到瓦斯味也是有可能的。針對設施的瓦斯設備與安全檢測，永旺夢樂城社長大野惠司表示，自2005年開業以來均使用液化石油氣，容量上限為9367公斤。系統配備有安全遮斷閥，當感測到一定震度時就會自動關閉，個別餐飲店內亦設有獨立閥門。發生爆炸的位置，並非位於餐飲店內部，而是在瓦斯管線路徑上。業者強調瓦斯設備均由專業廠商依規施工，符合「新耐震基準」。今年3月12日曾進行自主檢查，6月10日亦完成高壓閥門周邊的定期安檢。然而，在強震發生的當下，館內瓦斯自動遮斷裝置究竟是否有正常運作？大野惠司表示這目前「仍在調查中」，尚無法給出明確答案。當被問及重新開業的問題時，吉田昭夫表示，「我們現在沒有時間考慮這些事情。首要任務是拯救生命。我們將業務放在次要位置，把拯救生命放在首位」。