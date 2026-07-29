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民進黨桃園市長參選人黃世杰提出敬老愛心卡每月點數提高至1200點、擴大使用範圍並改採年度累積制，引發藍綠交鋒，市府則反批，若依黃世杰主張全面實施，一年約需72億元經費「等於100座市民活動中心的建設經費」，呼籲應說清楚財源。對此，黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹今（29）日反擊，照顧長輩不是冷冰冰數學題，難怪張善政施政不讓人心動。針對敬老卡加碼引起雙方交火，市府新聞處長羅楚東表示，依黃世杰主張，若1200點全數使用，以目前符合資格人數估算，每月約需6億元、一年約72億元，約等於100座市民活動中心的建設經費，任何福利政策都應說明財源及財政影響，而不是只提出政策口號。對此，黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹表示，黃世杰提出敬老卡升級政見，每月將增加至1200點，相關預算當然會增加，惟對市民的照顧也會增加，讓市民能夠提升使用率，在更多地方消費、年底才結算，這才是真正的福利政策，而非張善政市府現行動動嘴皮的假福利。黃宣尹說，諷刺的是，在黃世杰提出敬老卡政見後，張市長突然跟進一小部分，民進黨議員王珮毓於是當面向市長進一步爭取，卻遭到張善政傲慢嗆聲、不理睬相關訴求，如今敬老卡議題在議會被廣大討論，就連藍營議員也力挺黃世杰政見，市府又抹黑亂花錢，「如果張善政不願意做市政、搞到國民黨內訌，那就讓黃世杰帶領的民進黨團隊來為桃園人擘劃更多福利」。此外，黃宣尹也說，黃世杰提出敬老卡升級政見，每月將增加至1200點，相關預算當然會增加，這不用羅處長說，大家都知道；他質疑，張市府過去不在乎敬老卡政見，預算編不滿，現在選舉到了，就改口說要加碼，眼看國民黨議員支持黃世杰的政見，又派出羅處長抹黑，那難道張市長加碼不用增加預算嗎？黃宣尹直言，張市府已經執政3年多，對於預算毫無概念，刻意把照顧長輩的心意，變成冷冰冰的數學題，不只無視福利制度的專業評估，也難怪張市府的政策始終無法讓桃園人心動。