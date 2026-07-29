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▲小宇自認跟現實有點脫節，不懂網路梗，也沒下載現今熱門的社交媒體Threads，被眾人虧是活在「石器時代」。（圖／索尼音樂提供）

小宇（宋念宇）睽違五年終於將推出全新個人創作專輯《以為你還在》，今（29）日舉行記者會，首度曝光〈意外〉、〈完美的人〉、〈小腳印〉三首全新作品。將重心放在音樂創作的他，與女友穩定交往8年，被問到結婚計畫時，坦言暫時維持現狀，「可能到了某天，突然覺得是不是不要再等了，那可能就會（結婚）。」此外，小宇也透露兩人在家中的暱稱，有時候會叫對方「sweet heart」，超甜互動立刻閃瞎全場。小宇時隔五年再度發片，他表示：「久等了！我也不知道會這麼久。」這幾年專心創作的他，直言自己的生活蠻平淡的，被問到生活都只有音樂會不會感到無聊？小宇回答：「我享受無聊，我就是這麽無聊的人。」更透露自己能維持這樣規律的生活很久。此外，小宇也自認與現實有些脫節，像是跟一群朋友出門時，自己總是動作最慢的那一個；對於「留友看」等網路流行用語更是聽得一頭霧水。甚至連當紅的社交平台 Threads，小宇也坦言自己完全沒下載，讓眾人忍不住笑虧他根本是活在「石器時代」。不過除了音樂，與女友穩定交往8年的他，透露感情很穩定，彼此像是家人一樣，很享受一切。被問到是否會向老闆娘Summer（林有慧）一樣步入婚姻？小宇則虧：「他們是偶像團體。」並表示自己嚮往的生活型態不一樣，目前仍希望維持現狀。不過，小宇也說「可能到了某天，我們突然覺得是不是不要再等了，那可能就會（結婚）。」另外他也透露與女友在家裡無話不談，從工作到生活大小事，「我們是很自在的，心裡面也很謝謝她。」而兩人關係如此穩定，小宇也透露早已認定對方，私下會稱女友「老婆」？他則笑說類似，有時候會叫對方「sweet heart」，覺得那就是生活的一種情趣，而女友則會俏皮回打：「Oh~Thank you.」小倆口互動超閃。今記者會上，唱片公司特別準備了一份禮物送給小宇，大型夢想盒中收藏著歌迷一路陪伴他走來的心意，並敲碗大型演唱會，而小宇也鬆口之後將完成歌迷的心願，承諾：「大家的心願我們都收到了，目前正用力、積極洽談中！」