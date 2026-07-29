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中華民國高級中等學校體育總會（以下簡稱高中體總）於今（29）日在台北凱達大飯店隆重舉辦「第七屆會長交接典禮」。在運動部次長黃啟煌的見證下，帶領高中體總長達8年的第六屆會長胡劍峯功成身退，正式將印信交接給新任第七屆會長、桃園市立龍潭高級中等學校校長陳勝利。陳勝利會長將扛起未來4年台灣中等學校體育發展的重責大任。接下新一屆會長重任的陳勝利在典禮中致詞表示，未來將在歷任會長建立的穩健基礎上，帶領高中體總業務邁向新高峰。他對未來4年的擘劃重點包含強調學生運動員的品德與教育核心價值，關注學生在學習與訓練時間上的平衡，避免過度強調競技成績表現。籌組優秀的專業團隊，持續精進國內賽事品質，並兼顧教練、裁判及行政上的專業發展；同時將積極協助中學選手在運動專項上與大學端順利銜接。積極爭取跨國交流機會、主辦國際品牌賽事及爭取國際職務。期盼透過運動推展國民外交，讓世界看見台灣選手的實力與韌性，也讓各國外賓藉由賽事認識台灣。卸任的第六屆會長胡劍峯在過去8年任內，為台灣中學體育推動了多項關鍵發展，留下豐碩的里程碑。大力推動籃球、排球、足球、女壘四大聯賽及各項錦標賽，賽事規模與影響力逐年成長。同時著重賽事行銷與普及化，成功將體育與教育、環保理念結合。儘管在2019至2022年面臨嚴峻的COVID-19疫情，仍帶領學生在世界中學生各項賽事屢創佳績。期間更積極主辦國際邀請賽、與各國簽訂合作備忘錄（MOU）及接待外賓，成功讓世界看見台灣。積極為基層球隊爭取社會資源與服裝裝備，並運用盈餘發放特別補助款。針對特殊境遇學生，更挹注獎助學金與急難救助金，幫助年輕選手度過生活難關，無後顧之憂地專注於學業與競技訓練。交接典禮在各界體育人士的祝福下圓滿落幕。未來，高中體總將在新任會長陳勝利的掌舵下，持續優化中等學校的體育運動環境，致力為台灣學生運動員打造更健全、更閃耀的發展舞台。