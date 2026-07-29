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台北市長蔣萬安近期政治動作頻頻，不僅率先拋出「725凱道護食安」號召群眾上街，隨後又重提「倒閣」議題，接連掀起政壇熱議，也讓國民黨內各路要角不得不接球表態。對此，粉專「聲量看政治」指出，愈急就愈被人看破手腳，也像極了過去成天咆哮的民眾黨前後任黨主席柯文哲、黃國昌。聲量看政治表示，今天的政治依舊滿滿蔣萬安，跟之前滿滿黃國昌、柯文哲一樣，整天在那裡咆哮。他進一步分析指出，只能說，蔣萬安「又」是一個急著想被看見、急著想用民生議題進行權力鬥爭、急著當老大，還在2026就在想2028總統大選的死中二、中年屁孩。聲量看政治續指，老實說，以目前狀態，再怎麼分析，都是那些心理狀態，愈急就愈被人看破手腳，一直分析同樣的心理狀態，實在沒有意義。他也秀出一張Google Trends的趨勢圖，可以看到蔣萬安的搜尋熱度，與前一週相比暴增40％，不禁直呼：「連我這種天天看分析的人都乏了，一般人也一樣啦，你要嗆你就繼續。」