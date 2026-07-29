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▲三星Galaxy Z Flip8、Z Fold8及Z Fold8 Ultra三款摺疊新機，分別鎖定社群創作、行動娛樂及商務市場。（圖／記者周淑萍攝）

預購送2000元禮物卡、Google AI Pro半年免費

下載Samsung Wallet抽韓國雙人機票

金宣虎來了！預購抽Galaxy星友會資格

8月11日排隊取機有機會拿IVE演唱會門票

▲韓國女團IVE將於2026年9月11日、12日在台北小巨蛋舉辦《IVE WORLD TOUR〈SHOW WHAT I AM〉IN TAIPEI》，預購三星Galaxy Z Fold8 Ultra、Fold8或Flip8並參加指定取機活動，有機會獲得演唱會門票兌換憑證。（圖／翻攝理想國臉書）

預約鑑賞會再送風扇、咖啡機

三星智慧館、商城刷卡最高回饋2500元

搭配配件、手錶再折2000元

▲Galaxy Z Fold8 Ultra搭載8吋主螢幕，可同時顯示多個應用程式，強化文件閱讀、資訊查找及行動辦公的多工效率。（圖／官方提供）

三星今（29）日公布Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8與Galaxy Z Flip8在台上市資訊，3款摺疊旗艦將於7月30日中午12時開放預購，並於8月14日正式上市。早鳥除了容量升級、Galaxy Store禮物卡、穿戴裝置加購折扣，三星也找來韓星金宣虎助陣，預購指定機型有機會抽中「Galaxy星友會」入場資格，另有IVE演唱會門票、咖啡機及LINE POINTS等限量贈品。三星3款摺疊機今年價格漲了不少，Galaxy Z Fold8 Ultra售價65900元起，Galaxy Z Fold8售價59900元起，Galaxy Z Flip8則為38900元起。預購時間為7月30日中午12時至8月13日晚間11時59分，消費者於指定通路預購256GB版本，可享指定容量升級優惠。其中，在三星智慧館預購Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB版本並搭配指定方案，可直接升級至1TB；預購3款手機的256GB版本，若不使用容量升級方案，也可改選舊換新加碼折抵1500元。預購新款摺疊手機並完成註冊，登入Galaxy Store最高可獲得2000元Galaxy Store禮物卡；同時加購Galaxy Watch Ultra2或Galaxy Watch9系列，可享9折優惠。活動期間購買新機，還可獲得Google AI Pro 6個月免費方案，包含5TB雲端儲存空間。原本使用iPhone的消費者換機，也可享1次跨系統LINE資料移轉服務。消費者預購後完成Samsung Wallet悠遊卡下載，並至指定活動頁面登錄，即有機會抽中韓國雙人來回機票，以及最高10000元悠遊卡加值金。若在指定通路投保Samsung Care+全星守護行動裝置保險，則可享最高前4個月保費優惠，或最高1000元Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋。三星這次也找來韓星金宣虎為新款摺疊機助陣，7月30日中午12時至8月5日晚間11時59分，在三星智慧館或三星商城預購Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8，並依活動辦法完成取機及登錄，就有機會抽中8月14日「Galaxy星友會」入場資格，中獎名單預計於8月12日公布。星粉若在7月30日至8月5日期間，於三星智慧館指定網站預購，並報名「星粉獨家取機」活動，8月11日前往指定門市排隊取機，就有機會獲得「IVE WORLD TOUR＜SHOW WHAT I AM＞IN TAIPEI」演唱會門票兌換憑證。三星智慧館也將於7月31日至8月2日、8月7日至8月9日舉辦「全星升級鑑賞會」，消費者完成線上預約，並到指定門市體驗新機，即可獲得建議售價1590元的快速製冷手持風扇。參與鑑賞會並預購新機，還可加碼獲得NESCAFE Dolce Gusto Genio S小精靈咖啡機、LINE POINTS 1000點等限量贈品。三星智慧館指定門市提供最高30期分期0利率，使用指定銀行信用卡分期，最高可獲得2500元刷卡金回饋。三星商城則提供結帳金額1%的Samsung Rewards點數回饋，刷指定銀行信用卡並選擇12期以上分期，滿額最高回饋2500元刷卡金，另有延長保固1年、舊機換購及最高30期分期0利率等優惠。8月1日至8月31日期間，在三星智慧館搭配指定Galaxy配件或穿戴裝置，最高可獲得2000元優惠金回饋。即日起至9月3日，購買新款摺疊手機並加購Music Studio 5，也可現折2000元。